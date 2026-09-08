Домагання на вулицях і повага до старших: 7 фактів, які туристам треба знати про Індію

Індія далека для українських туристів не лише географічно, а й культурно й ментально. Тут люди живуть за іншими правилами й звичаями, про які варто знати перед тим, як планувати подорож у цю країну. Крім того, в Індії існують й різні загрози, до яких теж варто підготуватися.

Індія – це унікальна й дуже різноманітна країна, розміри якої сягають цілого континенту. Знадобиться дуже багато років, щоб побачити усі найцікавіші місця цієї країни. Але якщо ви вже спланували подорож до Індії, то варто дізнатися кілька важливих фактів про неї. Туристичний путівник Lonely Planet розповів головне, що треба знати про Індію, аби подорож пройшла без неприємних сюрпризів.

Що треба знати про Індію перед тим як їхати в країну?

1. Офіційної вимоги щодо вакцинації для в'їзду в Індію не існує, але варто переконатися, що всі ваші щеплення ще актуальні. Зазвичай туристам рекомендують вакцинуватися від дифтерії, правця, гепатиту A і B, поліомієліту та черевного тифу. Для довгої поїздки також рекомендують зробити щеплення від японського енцефаліту В, менінгіту та сказу.

2. Щоб потрапити в Індію, українцям потрібна електронна віза. Її вартість коливається у межах 10 – 200 доларів залежно від терміну перебування в країні. Якщо оформляти дозвіл не самостійно, а через візову агенцію, то ціна буде вищою.

3. Якщо в Індії вас запросили в гості додому, то потрібно обов'язково принести невеликий подарунок – квіти або цукерки – та зняти взуття перед входом. Крім того, не можна відмовлятися від їжі і напоїв, які вам пропонують. Навіть, якщо вони вам не подобаються.

У гостях в Індії неввічливо відмовлятися від частувань / Фото Depositphotos

4. В Індії заведено давати милостиню, а тому туристам варто бути готовим до прохачів грошей. Давати милостиню чи ні – особистий вибір кожного, але більшість індусів роблять пожертви щодня, особливо під час відвідування храмів і мечетей. Також треба розуміти, що про гроші можуть просити й шахраї, які просто наживаються на чужій доброті.

5. Перед тим як планувати відвідування релігійного місця в Індії – храму, мечеті, монастиря, синагоги, ґурдвари тощо – перевірите, чи дозволений вам вхід. Деякі храми та мечеті закриті для людей, які не сповідують їхню віру. Мечеті також можуть бути закриті для відвідувачів під час молитов або у п'ятницю.

У релігійних місцях в Індії слід прикривати ноги і руки, а в деяких навіть роззуватися перед входом. Іноді храми забороняють заходити відвідувачам, які одягнені в шкіряні вироби. Крім того, заборонено торкатися голови іншої людини чи навіть статуї. Буддійські та індуїстські святині слід обходити за годинниковою стрілкою.

Правила поведінки в буддійських та індуїстських святинях / Фото Depositphotos

6. В Індії існують складні соціальні правила щодо поваги до старших. До людей похилого віку заведено шанобливо звертатися "тітка" або "дядько", а до імені також може додаватися закінчення "джі" як знак поваги. Більшість регіонів Індії дуже консервативні, тому краще уникати публічних проявів почуттів.

7. На вулицях Індії часто трапляються домагання. Жінок можуть обмацувати у натовпі, особливо під час фестивалів, кидати на них довгі погляди й намагатися зав'язати розмову. Туристкам радять не сідати у таксі, якщо в авто є ще хтось, окрім водія, та не гуляти ввечері.

У громадському транспорті краще шукати вагони та місця, які спеціально відведені для жінок. Крім того, експерти радять носити обручку, навіть якщо туристка не заміжня, темні сонцезахисні окуляри і навушники (вимкнені), щоб уникнути зайвої уваги.

Калькутта, Індія / Фото Depositphotos

Індія – це країна, яка може подобатися або ні, але вона точно не залишить нікого байдужим. Щоб насолодитися цією країною, варто забути про упередження, поважати місцеві закони і звичаї та завжди бути пильним.