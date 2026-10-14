Про цю безкоштовну панораму Львова знають далеко не всі: які ще 4 місця здивують туристів

Львів залишається одним із найпопулярніших туристичних міст України, однак навіть тут можна знайти місця, про які знають далеко не всі. За межами звичних туристичних маршрутів є історична вілла з потаємними ходами, незвичайна набережна та оглядовий майданчик із панорамою старого міста.

У новому випуску ютуб-проєкту "Узол і Манько" дослідники України Макс Узол та Оля Манько показали цікаві місця Львова, які можуть здивувати навіть тих, хто вже не раз бував у місті. Про топ-5 – розповідаємо у матеріалі 24 Каналу.

Яку таємницю приховує вілла Ломниця?

Вілла Ломниця – одна з архітектурних перлин Львова, де намагаються зберегти атмосферу колишньої розкоші. Як розповіла Оля Манько, тут проводять екскурсії, під час яких можна побачити понад 400 квадратних метрів історичного простору. Особливу увагу мандрівників привернули автентичні дерев'яні сходи.

Як виглядає вілла Ломниця / інстаграм willa.lomnica

А ще вілла має потаємні ходи, які додають їй містичності. Однак відвідати це місце можна не лише заради архітектури. Тут організовують музичні вечори, фотосесії та весілля. А приємним доповненням до екскурсії можуть стати пляцки та вино.

Як закинуте озеро стало новою локацією Львова?

Duck's Lake розташоване далеко від центральної частини міста. Раніше тут було заросле очеретом озеро Налануй, яке згодом опинилося на території району, що почав активно забудовуватися у 2023 році. Водойму вдалося зберегти, очистити та облаштувати. Так колишнє занедбане озеро перетворилося на місце для відпочинку.

Як виглядає територія Duck's Lake: дивитись відео

Тепер тут є набережна, кафе та ресторани, а також лавки та крісла, де можна провести час біля води. Поруч облаштовані офісні приміщення. Максу Узолу сподобалося поєднання природи та сучасного міського простору. За його словами, місцеві жителі вже називають цю локацію новим центром Львова. Тут влаштовують пікніки, а іноді і концерти. Взимку на озері також заливають ковзанку.

Чим здивує Львівський органний зал?

Будівля Львівського органного залу має багату історію, яка налічує кілька століть. Спочатку тут був костел, а в австрійський період приміщення келій використовували як місце ув'язнення для безпритульних і жінок, яких вважали порушницями суспільної моралі. За радянських часів у будівлі облаштували спортивний зал для політехніки. А у 1969 році тут відкрився органний зал.

Як виглядає органний зал / інстаграм lvivorgan

Сьогодні тут можна почути не лише класичну музику, а й відомі світові хіти та саундтреки до фільмів. Також проводять концерти при свічках. Ще одна цікавинка – це оглядовий майданчик в одній із веж. Дорогою до нього відвідувачі можуть роздивитися музичні інструменти, розміщені просто на сходах.

Чому варто відвідати музей "Тюрма на Лонцького"?

Львів має не лише архітектурні пам'ятки і затишні місця для прогулянок, а й локації, які нагадують про трагічні сторінки української історії. Одна з них – Національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів "Тюрма на Лонцького". Музей присвячений пам'яті людей, які постраждали від тоталітарних та окупаційних режимів. За словами Макса Узола, відвідування цього місця залишає важке емоційне враження, адже тут можна побачити простір, у якому утримували в'язнів.

Як виглядає локація: дивитись відео

Відвідувачі можуть зайти до кабінету слідчого, де зберегли предмети й атмосферу того часу, а також побачити фотолабораторію, у якій робили та проявляли знімки заарештованих. Камери зачинені, однак зазирнути всередину можна через спеціальні віконця. Це місце допомагає краще зрозуміти історію репресій та вшанувати пам'ять їхніх жертв. Вхід до музею безкоштовний.

Де у Львові знайти оглядовий майданчик без натовпів?

Оглядовий майданчик "Вернісаж" розташований неподалік площі Ринок, а саме на 6-му поверсі однойменного торгового центру. Оля Манько радить звернути увагу на цю локацію через панорамний краєвид на історичну частину міста.

Оглядовий майданчик "Вернісаж" / фото надані для 24 Каналу

Звідси можна роздивитися знакові будівлі Львова та побачити знайомі вулиці з іншого ракурсу. Серед переваг майданчика: безкоштовний вхід і невелика кількість відвідувачів.