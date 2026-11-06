Електронні черги у кафе і без PayPass: що туристам з України треба знати про Південну Корею

Південну Корею складно назвати популярним туристичним напрямом серед українців. Але тренд на відкриття нових небанальних місць змусив мандрівників заговорити й про цю далеку країну. Щоправда, про деякі нюанси варто дізнатися заздалегідь.

Українка @kristikuzenko вже 5 разів літала в Південну Корею. Вона поділилася з іншими туристами важливими фактами, які треба знати перед поїздкою в цю країну.

Що треба знати туристам, які летять у Південну Корею?

1. Більшість туристів звикли пересуватися новими країнами за допомогою Google Maps, але у Південній Кореї цей застосунок не працює. Туристам слід завантажити альтернативний – Naver Maps. Українка радить відразу й авторизуватися у застосунку, завантаживши свій закордонний паспорт, щоб можна було ставати в електронні черги у заклади та бронювати столик.

До речі, електронна черга до кафе і ресторанів – норма для Південної Кореї. Замість того щоб стояти у фізичній черзі, відвідувачі реєструються онлайн. Застосунок показує, скільки людей перед вами та орієнтовний час очікування на столик.

Ресторан у Сеулі / Фото Depositphotos

2. Якщо в Україні всі звикли, що з дому можна виходити лише з телефоном і без гаманця, то у Південній Кореї треба завжди носити з собою фізичну банківську картку. Річ у тому, що у більшості магазинів і закладів нема PayPass, а тому "пікнути" телефоном за каву не вдасться.

3. Готівка у Південній Кореї знадобиться для купівлі вуличної їжі, продуктів на ринках і оплати громадського транспорту. Дивно, але проїзний на громадський транспорт можна оплачувати тільки готівкою – картку тут не приймають.

4. Якщо у планах є відвідування Пусана, то краще їхати відразу туди, а вже потім у Сеул. Адже після столиці Пусан не справляє великого враження. Та якщо хочеться урізноманітнити мандрівку і таки додати це місце до списку локацій, то із Сеула можна доїхати потягом за 2,5 години. Якщо виїжджати рано-вранці і повертатися ввечері, то цього часу вистачить, щоб побачити всі головні локації у Пусані.

Головне, не бійтеся їхати в Корею. Так, там все незвично, але дуже безпечно,

– наголосила українка.

Що туристам варто знати про Південну Корею: відео

Подорож до Південної Кореї може стати незвичним досвідом навіть для тих, хто вже побував у багатьох країнах. Але якщо заздалегідь підготуватися до всіх нюансів, то відпочинок буде значно комфортнішим, а знайомство з корейською культурою залишить багато приємних вражень.