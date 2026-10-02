0 євро за бронювання, але до 50 євро після: скільки насправді коштують "безкоштовні" екскурсії

Пішохідні екскурсії без попередньої оплати стали популярним способом познайомитися з європейськими містами. Але за формулюванням "безкоштовно" стоїть система, у якій заробіток гіда значною мірою залежить від чайових туристів.

BBC розповідає, як працюють такі тури, чому для екскурсоводів важлива кількість учасників та скільки мандрівники можуть залишити після хорошої прогулянки містом.

Як працюють "безкоштовні" пішохідні екскурсії?

Туристи бронюють екскурсію без попередньої оплати, а після її завершення самі вирішують, скільки залишити гіду. Саме чайові стають основним джерелом його заробітку. Модель таких турів почала поширюватися Європою на початку 2000-х років. Згодом з'явилися платформи Sandemans Tours, Guruwalk, Walkative та Free Tour, де незалежні гіди можуть рекламувати свої маршрути.

Однак для екскурсоводів це не завжди означає відсутність витрат. Деякі платформи беруть плату за бронювання або за кожного гостя, який прийшов на тур. Гідеса Дафна розповіла, що через одну з компаній платить 3 євро за кожного учасника. Тому невеликі чайові можуть залишити їй дуже мало заробітку або навіть призвести до збитків.

Проблемою стають і туристи, які не приходять на заброньовану екскурсію. Одного разу Дафна чекала в Римі п'ятьох людей, але ніхто не з'явився. Для неї це означало втрачений час і дохід.

Чому чайові мають таке значення для гіда?

Попри назву "безкоштовна", така екскурсія залишається роботою, оплата за яку залежить від учасників. Хізер Мей Елліс, президент Асоціації гідів Берліна, зазначає, що турист може буквально сприйняти слово "безкоштовно" і вирішити, що нічого платити не потрібно. Платформи радять залишати гідам прийнятну суму, але наголошують: екскурсоводи не повинні тиснути на туристів через чайові.

Деякі рекомендують залишати позаштатним гідам від 15 до 50 євро за учасника, проте це лише орієнтир. Наприклад, у Відні гід під час новорічної екскурсії назвав мінімальною сумою 20 євро, а багато туристів залишили по 25 євро. Дафна, яка живе в Римі, розраховує щонайменше на 15 євро з людини. Якщо ж екскурсія справді сподобалася, турист може залишити більше. А якщо тур зовсім не сподобався, мандрівник може просто піти.