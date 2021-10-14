Що робити, якщо запізнився на літак: стюардеса назвала необхідні дії

Кожен з нас може проспати, переплутати час або дату вильоту... Однак, навіть, якщо ви запізнилися, це не означає, що не полетите.

Стюардеса однієї з американських авіакомпаній – Кет Камалані, популярна своїми відео в соцмережах, постійно ділиться історіями про роботу бортпровідників. Цього разу вона назвала дії, які необхідно виконати при запізненні на рейс.

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Що робити, якщо запізнився на літак

За словами Кет, насамперед потрібно підійти до виходу на посадку, якщо лайнер досі стоїть на злітно-посадковій смузі. Можливо, час відправлення було затримано, а отже, у пасажирів, які запізнилися, є шанс потрапити на борт літака.

Також, якщо турист зареєстрований на рейс, але не з'явився на посадку, співробітник авіакомпанії, який стоїть біля виходу до літака, має право посадити на вільні місця інших людей,

– додала стюардеса.

Йдеться про тих, хто купив авіаквиток і не полетів, зокрема через запізнення.

Крім того, дівчина нагадала туристам про ввічливе спілкування з працівниками авіаліній. Адже тільки тоді вони постараються допомогти.

Відзначимо, раніше Кет розповіла, чому пасажира можуть занести до "чорного" списку перевізника.

Також вказала туристам на travel-помилки, яких не варто допускати на борту та про правила використання спеціальної кнопки виклику персоналу.