Ці сувеніри з Греції варті кожного євро: купіть їх замість банальних магнітів

Кожного разу коли подорож добігає кінця, хочеться з країни привезти щось додому, щоб зберегти спогади про відпочинок. Більшість крамниць завжди заповнені сувенірними дрібничками, однак магнітики й брелоки краще оминати.

Греція щороку залишається однією з найулюбленіших країн для відпочинку серед туристів, пише Interia Kobieta. Мальовничий Закінтос, романтичний Санторіні, гучний Міконос чи сонячний Крит уже встигли підкорити серця тисячі мандрівників.

Проте ці острови – лише невелика частина того, що може запропонувати Греція. Якщо цього літа ви плануєте повертатися з цієї країни додому, зверніть увагу на сувеніри, які варто обрати замість магнітиків.

Які сувеніри привезти з Греції?

Оливкову олію

У Греції оливкову олію називають рідким золотом, оскільки вона вважається однією з найкращих у світі. Усе завдяки унікальному клімату, в якому ростуть оливки й традиційним методам виробництва.



З Греції можна привезти оливкову олію, сири та оливки / Фото Pexels

Мед

Місцевий грецький мед відрізняється від того, який ми купуємо у магазинах. Особливим продуктом тут є чебрецевий мед, яким славиться Крит і Родос. Він добре поєднується з грецьким йогуртом та волоськими горіхами.

Вироби з оливкового дерева

У сувенірних магазинах можна знайти широкий вибір кухонного начиння з оливкового дерева. Це можуть бути декоративні миски, обробні дошки чи столики для транспортування.

Натуральне мило

У Греції на прилавках магазинів чи базарах можна знайти чимало натурального мила на основі оливкової олії. Воно коштує недорого, але добре зволожує шкіру.

Також тут радять звернути увагу на натуральні морські губки з околиць Калімноса. Це всесвітньо відомі губки, які ідеально підходять для відлущування відмерлої шкіри.

Талісман

У Греції кожен турист може помітити характерні сині намистини із символом пристріту, відомі як маті. Їх використовують у браслетах, кулонах, брелоках тощо. Такий талісман точно нагадає країну, в якій ви відпочивали.

Який сувенір привезти з Іспанії?

Блогерка Тетяна рекомендує привезти з Іспанії керамічну тарілку-терку з Каталонії, яка має практичне застосування в кухні. Ця тарілка допомагає готувати традиційні іспанські страви, такі як pan con tomate, і може використовуватися для натирання різних продуктів.