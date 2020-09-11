Пора довгих відпусток завершилася, а отже час планувати невеличкі осінні мандрівки. Один із найпопулярніших варіантів – культурна столиця України – Львів. "Попсово", – можете скептично зауважити ви. А ми запропонуємо вам підбірку оригінальних варіантів проведення часу у місті Лева, які відкриють вам його з нового боку.

Що подивитися та де поїсти у Львові, навіть якщо відвідували це місто десятки разів (а також – кілька лайфхаків для туристів) – у матеріалі сайту 24 каналу.

Куди піти?

Львівська свічкова мануфактура

Розташування: площа Музейна, 1

Деталі: candles.lviv.ua

У Львові здавна виготовляли свічки. Спочатку, щоб просто підтримувати світло. Зараз же свічка має дещо іншу функцію – декор, певна магія та релакс.

Львівська свічкова мануфактура – сімейна справа подружжя Андрія та Оксани Сидорів. Це – атмосферний простір для розмов при свічках з келихом вина чи за горнятком кави з еклерами та, водночас, крамниця, де можна знайти свічку ручної роботи на будь-який смак або ж створити свою.



Львівська свічкова мануфактура / Фото Світлана Попова, 24 канал

У двоповерховому просторі мануфактури проводять свічкові майстер-класи, зокрема і для дітей, різноманітні зустрічі й лекції та винні дегустації.

Тут є власне виробництво. Свічки роблять із природних компонентів, натуральними є і аромати (верес, лаванда, сандал тощо). Однак, за бажання, можна зробити чи придбати свічку без запаху. Горять бавовняні нитки чи дерев'яні ноти, які при цьому потріскують, створюючи ефект каміну й атмосферу дому та спокою.

Крамничка у Свічковій мануфактура / Фото Світлана Попова, 24 канал

Музейно-культурний комплекс пивної історії "Львіварня"

Сучасний музейний комплекс, аналогів якому немає в Україні. Зокрема, тут ви дізнаєтеся, чому з XVI століття у Львові будують лише кам'яні будівлі, а пивоварні більше не розташовують у центрі міста; про субкультуру львівських батяр та чому дегустаторами пива тут працюють лише жінки. Багато експонатів є інтерактивними: театр тіней, жива гравюра тощо.

Тут розповідають цікаві факти про виробництво пива і його історію / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Гості мають можливість як продегустувати продукцію пивоварні, так і створити свій власний сорт пива. А також – на власні очі побачити процес пивоваріння та, під збільшувальним склом, з чого складається напій.

На третьому поверсі музею розташований арт-центр для виставок і концертів та бізнес-центр для конференцій і форумів.

Меморіал Пам'яті героїв Небесної сотні та оглядовий майданчик

Розташування: на перехресті вулиць Максима Кривоноса та Замкової.

Сьогодні тут розташована стела з вигравіюваними портретами й іменами героїв Небесної Сотні та три оглядові майданчики. Згодом меморіал планують розширити, добудувавши пішохідний міст через вулицю Кривоноса в сторону Губернаторських валів.

Стела виготовлена з кортену – матеріал, який є довговічним та з часом змінює свою фактуру і колір (залежно від погоди та часу доби). Символізує монумент абстрактну палаючу барикаду – знак боротьби за свободу, яка триває досі.





Стела Пам'яті героїв Небесної сотні / Фото Світлана Попова, 24 канал

За словами одного з авторів проекту, Андрія Лесюка, так символічно сталося, що саме з цього місця на Львів найчастіше нападали вороги. Барикада ж нібито слугує своєрідною обороною для міста і нашої волі в цілому.

Площа з терасами тут теж не випадково: давні гравюри демонструють, що близько 200-300 років тому саме на цьому місці були 4 тераси. У цьому місці – повністю відкрита панорама Львова, з якої видно 13 храмів міста. Тераси також можуть використовуватися для різних виставок і перформансів.



Від меморіалу відкривається чудовий вид на місто / Фото Світлана Попова, 24 канал

Оглядова екскурсія Львовом з місцевим гідом

Про основні історичні дані та пам'ятки міста Лева, певно, принаймні чули більшість українців. Однак є факти, яких не знає Вікіпедія і якими можуть поділитися лише люди, які не один рік вивчали історію міста.

Гід розповість вам про об'єкти ЮНЕСКО у Львові (тут їх 2500, що складає близько 60% від усієї української спадщини). А також – де знайти "сидячу статую Свободи", скільки кілограмів золота в інтер'єрі Оперного театру, коли у Львові почали будувати метро (так, це не жарт) і чому цю справу закинули, та де в місті можна побачити Велику китайську стіну.

Список гідів, рекомендованих Львівською міською радою – тут.

Історична частина Львова / Фото Світлана Попова, 24 канал

Екскурсія "Чудо-бусом"

Тривалість: 1,5 год.

Вартість: 150 грн для дорослих, 75 грн для дітей до 13 років.

Деталі: bit.ly/3bNU9Zk

Якщо ви не маєте можливості/бажання довго гуляти містом Лева пішки, непопсові місця можна відвідати під час туру "Чудо-бусом" (або ж "Чудо-поїздом"). Організатори пропонують велику оглядову екскурсію (її маршрут в принципі пішки обійти – дуже складно) з відвідуванням місць, яких в жодній іншій туристичній програмі вам не покажуть.





Чудо-бус / Фото chudotour.com.ua

Також у Львові найближчим часом (орієнтовно – до кінця вересня) відкриється низка нових об'єктів, зокрема:

Музей Митрополита Андрея;

Підземелля Преображенської церкви;

Музей міста.

Маєте можливість стати одними з перших відвідувачів.

Мер Львова Андрій Садовий також розповів журналістам, що у кінці вересня тут нарешті відкриють відреставровану площу з фонтаном перед Оперним театром. Наступного ж року, за словами мера, місто має амбітну мету – відкрити великий парк розваг, який став би аналогом європейських Europa-Park чи Gardaland.

Некваплива екскурсія допоможе краще відчути атмосферу міста / Фото Уляна Верстюк, 24 канал

Де поїсти?

Ресторан "Дуже висока кухня"

Розташування: площа Ринок, 14 (стрих)

Деталі: bit.ly/3iu3193​

Унікальний ресторан, де немає сталого меню та офіціантів. Гості домовляються безпосередньо з кухарями про те, що хочуть скуштувати: розмір порції, спосіб приготування, інгредієнти тощо. Також окремо, за спеціальною шкалою, визначають вартість їжі.

Готовими тут можна замовити лише невеликий перелік закусок і десертів, а також – напої. Хоча останні теж не є сталими і можна зміксовувати коктейлі на свій смак.



Колонки для закладу створили львівські майстри / Фото Pretty High Kitchen, tripadvisor

Особливістю закладу є і музика – вона звучить із вінілів через через колонки, виготовлені львівськими майстрами. Кожен з гостей може попросити увімкнути композицію з особисто обраного вінілу.

Розташований ресторан на п'ятому (найвищому) поверсі Венеційської кам'яниці – звідси й назва, яка є своєрідною грою слів.

Театр пива "Правда"

Розташування: площа Ринок, 32

Деталі: www.pravda.beer

Власники закладу запевняють: вони – єдині в Україні, хто варить пиво з шишками свіжого хмелю, цвітом бузини чи соняшником. І називають його мануфактурним, оскільки вариться воно порівняно невеликими партіями.



"Правда" має власний оркестр / Фото Світлана Попова, 24 канал

Також у "Правді" є можливість замовити екскурсію на пивоварню – подивитися, як тут виробляють пиво та скуштувати свіжий напій прямо з чану.

Тут грає власний духовий оркестр, ПРАВДА-orchestra, а кухарі готують авторські страви на відкритій кухні. Тому заклад називають саме театром пива, а не просто пивоварнею абощо.



Нова оригінальна страва закладу – "Гризло" / Фото "Правда"

Кафе "Doctor Faust"

Колись у цьому домі жив львівський алхімік, який, як говорить легенда, уклав угоду з дияволом і мав надлюдську силу. Інтер'єр закладу переносить гостей у його старовинну квартиру, а саме кафе називають наймістичнішою ресторацією Львова.

Усі кімнати у закладі оформлені у різних колірних гамах та кожна має свою атмосферу. Всередині можна побачити чимало артефактів масонів, які нібито тут засідали раніше, а також – предмети побуту самого алхіміка, які знайшли у будинку під час ремонту.





У закладі збереглося багато символів масонів / Фото Світлана Попова, 24 канал

Кухня – середземноморська та українська, однак багато страв подаються у авторській інтерпретації.

Ресторація-музей "Гасова лямпа"

Саме львівські фармацевти Ян Зег та Ігнацій Лукасевич у 1853 році винайшли гасову лямпу, яка свого часу зробила життя багатьох людей більш комфортним. Власне у ресторації можна побачити її точну копію та колекцію із понад 500 інших екземплярів лямп (за кількістю – друга найбільша у Європі).

Будьте готові підійматися на другий поверх сходами зі світлофором, якими можна рухатися лише в одному напрямку (можливо, доведеться трохи постояти на червоному), та зустрічі з провідником-ліхтарником, який допоможе вам потрапити до закладу.





Один із винахідників гасової лямпи на фасаді закладу / Фото Уляна Верстюк, 24 канал



Кухня – європейська, однак можна скуштувати і концептуальні страви, про які окремо розповідається на одному з поверхів ресторації, та випити з лабораторної колби замість чарки. Все це, звісно ж, при світлі гасових лямп.

Хмільний дім Роберта Домса

Львів'яни пам'ятають цей ресторан за назвою "Золотий колос" – його відкрили ще всередині 80-х років XX століття у підвальних виробничих приміщеннях Львівської пивоварні. У ті часи заклад швидко набув популярності серед шанувальників свіжого "Львівського".

Уже у 2007 році ресторан відновив роботу з новою назвою – на честь Роберта Домса, львівського броваря та заможного інженера, який ще у середині XIX ст. облаштував тут процес виробництва пива.



Ресторан популярний серед львівських шанувальників пива / Фото Хмільний дім Роберта Домса

У закладі є 4 зали, де на великих екранах транслюють важливі спортивні і культурні події. Кухня – європейська та українська, пропонують дегустаційні пивні набори.

Лайфхаки для туристів

У Львові існує єдиний туристичний портал Lviv.travel, де зібрана вся актуальна інформація про майбутні події в місті, а також – місця та заклади, які варто відвідати. Крім того, у львівському туристичному центрі (як на сайті, так і безпосередньо в офісі на площі Ринок, 1) є можливість обрати екскурсії і дізнатися корисну інформацію про популярні місця.

Тут же можна придбати Lviv City Card – унікальний продукт, який в Україні на сьогодні є лише у Львові. Картка дає можливість протягом певного часу (24, 48 чи 72 години) безкоштовно або зі знижкою відвідати низку культурних і туристичних атракцій та закладів. Сюди також включено проїзд у тролейбусах та трамваях (у перспективі планують додати ще маршрутки й автобуси).

Як дістатися з Києва до Львова?

Найшвидший спосіб (1-1,5 години) – літак. Прямі рейси з Борисполя виконують авіакомпанії МАУ та Windrose. Станом на сьогодні вартість квитка стартує від 1200 грн в один бік.

Дещо довше доведеться їхати поїздом – від 5 годин (Інтерсіті) до 10 і навіть 14 денними та нічними рейсами. Мінімальна вартість квитка – 160 грн (плацкарт).

Автобусом на дорогу витратите 7-9 годин. Якщо встигнети придбати акційний квиток (деякі автобусні компанії регулярно пропонують знижки), то можна дістатися міста Лева за 250-300 грн (мінімальна ціна).

Автомобілем 540 км зі столиці подолати можна в середньому за 7,5 годин.