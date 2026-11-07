Не лише площа Ринок: 3 місця у Львові, які варто відвідати

Знайомство зі Львовом часто починається з площі Ринок, старовинних вуличок, затишних кав’ярень і красивих внутрішніх двориків. Проте місто має чимало інших локацій, які допоможуть побачити його з іншого боку.

Якщо ви вже прогулялися історичним центром і хочете продовжити знайомство зі Львовом, додайте до маршруту кілька незвичайних зупинок, пише Visit Ukraine.

Тут є місця з багатою історією, музейними колекціями та мальовничими краєвидами.

Куди піти у Львові після площі Ринок?

Личаківський цвинтар

Це одна з найвідоміших історичних пам’яток Львова, де можна більше дізнатися про минуле міста та людей, які творили його історію. Тут спочивають видатні письменники, митці та громадські діячі.

Особливу увагу туристів тут привертають старовинні надгробки та скульптури, кожна з яких має свої архітектурні й художні особливості.

Музей "Арсенал"

Любителям історії варто завітати до музею "Арсенал", де представлена колекція старовинної зброї та обладунків. Експозиція дає змогу побачити, як змінювалося озброєння в різні історичні періоди, а також познайомитися з майстерністю зброярів минулих століть.

Парк "Високий замок"

Якщо після прогулянок міськими вулицями хочеться побути ближче до природи, можна вирушити до парку "Високий замок". Це гарна локація для піших прогулянок в будь-яку пору року, яка дозволяє відпочити від міської метушні.

Плануючи маршрут Львовом, не відмовляйтеся і від спонтанних зупинок. Зайдіть до невеликої книгарні, завітайте в кав’ярню чи прогуляйтеся вулицею, на якій ще ніколи не були. Саме такі несподівані відкриття залишають теплі спогади про місто.