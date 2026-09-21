Наче Тоскана, але в Хорватії: куди поїхати з Загреба за виноградниками та красивими краєвидами

Для багатьох мандрівників Хорватія асоціюється насамперед із морем, островами та сонячним узбережжям. Але зовсім інший характер країни відкривається на півночі, неподалік від столиці.

Про свій досвід подорожі околицями Загреба розповіла журналістка видання The Guardian Мері Новакович.

Що побачити в Самоборі?

Самобор розташований приблизно за пів години їзди від Загреба і підходить для короткої поїздки. У центрі міста є площа короля Томіслава з бароковими будинками пастельних відтінків та кафе. Через місто протікає Градна, а дерев'яні мости ведуть до церкви Святої Анастасії та зелених зон. Неподалік розташований колишній будинок композитора Фердо Лівадіча, який нині працює як міський музей.

За межами міста починаються лісові маршрути. Приблизно за 26 кілометрів від Самобора розташований природний парк Жумберак із лісами, водоспадами та маршрутами для піших прогулянок і велосипедів. Можна також вирушити до долини Слапниці та водоспадів Враняк. Ще одна пам'ятка – це руїни замку Окіч, що стоять на пагорбі майже на висоті 500 метрів над рівнем моря.

Атмосфера міста восени: дивитись відео

Чому Плешивицю порівнюють із Тосканою?

Поблизу Самобора розташована винна дорога Плешивіца, де працює понад 30 виноробень. Виноградники займають схили між лісистими пагорбами, створюючи пейзаж, який Мері Новакович порівнює з Тосканою. Регіон особливо відомий ігристими винами.

Виноградники / фото Get Your Guide

Серед місцевих виноробень є Griffin, історія якої пов'язана з родиною Іванчичів. Їхні предки отримали дворянський титул і герб від Марії Терезії у 1759 році, а назва виноробні походить від зображеного на гербі грифона. Під час дегустації журналістка скуштувала ігристе рожеве, шардоне, а також місцеві сири та в'ялене м'ясо.

Які страви варто скуштувати в регіоні?

Однією з головних місцевих гастрономічних візитівок є кремшніта – заварний десерт із листковим тістом і цукровою пудрою. У Самоборі його радили спробувати саме в Kavana Livadić на головній площі. Ще одна традиційна страва – рударська гребаліца, солона випічка з сиром, горіхами, морквою або зеленню. Її готували дружини шахтарів із села Руде, а сьогодні вона має захищений статус ЄС і власний фестиваль.

Десерт кремшніта / фото UkPaolo

Також у регіоні готують copanjek – тонкий пиріг із сиром та зеленню, який раніше було зручно брати із собою на виноградники. Ще одна гастрономічна локація – це виноробня та ресторан Korak у Плешивиці, відзначені зіркою Мішлен. Заклад належить родині, яка вже кілька поколінь займається вином і кухнею. Тут використовують власні та місцеві продукти, а меню змінюють відповідно до сезону.

А восени місцеві пагорби стають особливо цікавими для гастрономічних поїздок: у сезон з'являються трюфелі та гриби, а в місті Ястребарсько 25 – 27 вересня 2026 року мають пройти "Дні вина".