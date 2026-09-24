5 речей, які краще не брати в подорож: яким одягом їх замінити

Збираючи валізу в подорож, легко взяти більше речей, ніж насправді знадобиться, особливо тих, які погано поєднуються з іншим одягом або виявляються незручними.

Експерти Travel + Leisure звернули увагу на п’ять речей, які найчастіше роблять валізу важчою, але не практичнішою. Крім того, вони розповіли про поширені помилки, яких варто уникати під час формування гардероба для поїздки.

Йдеться не лише про незручний одяг, а й про речі, які займають багато місця та майже не працюють у багатоденній подорожі. Їх варто замінити, щоб зібрати компактний і більш універсальний гардероб.

Який одяг у подорожі лише перевантажує валізу?

Серед найменш вдалих варіантів називають яскраві речі з великими принтами. Вони можуть виглядати ефектно, але швидко привертають увагу, тому повторно носити їх у подорожі вже не так просто.

Ще одна поширена помилка – брати одяг лише для одного образу або події. Якщо у програмі немає особливого заходу, така річ просто займає місце у валізі й не дає жодної користі.

Не надто зручними для поїздок вважають і речі з цупких тканин. Щільний денім, жорстка бавовна чи інші важкі матеріали складніше пакувати, а у дорозі вони ще й можуть створювати дискомфорт.



Одяг з деніму займає багато місця у валізі / Фото Pexels

Натомість експерти радять обирати нейтральні відтінки, які легко поєднуються між собою. Білий, кремовий, чорний, синій або коричневий одяг допомагає створити більше комбінацій без зайвих речей.

Замість комплектів "на один раз" краще брати речі, які можна носити окремо. Наприклад, топ і спідниця або шорти і штани дадуть змогу зібрати кілька образів без перевантаження валізи.

Об’ємне взуття теж не найкращий вибір для подорожі. Кросівки ж займають менше місця і краще поєднуються як із повсякденним одягом, так і з більш жіночними комплектами.

Окремо радять придивитися до сумки через плече замість спортивного рюкзака. Такий аксесуар виглядає лаконічніше, не перевантажує образ і водночас дозволяє тримати під рукою найпотрібніше.

Зверніть увагу! Універсальні речі для подорожі мають працювати не один раз, а в кількох комбінаціях. Саме це допомагає зберегти і місце у валізі, і комфорт у дорозі.

Що варто врахувати, збираючи практичну валізу?

Головний принцип подорожнього гардероба – не кількість, а поєднуваність. Якщо річ не комбінується хоча б із кількома іншими, вона, ймовірно, лише обтяжить багаж.

Перед пакуванням варто перевірити, чи справді річ знадобиться в поїздці, чи зручно буде носити її протягом дня та чи можна зібрати з нею кілька різних образів. Такий підхід допомагає уникнути переповненої валізи й залишити місце для справді потрібних речей.