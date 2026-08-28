Не кладіть це у валізу: які речі потрібно брати із собою в салон літака

Збираючись у подорож літаком, пасажири часто відкладають частину речей у валізу, а потім уже в аеропорту з'ясовують, що деякі предмети взагалі не можна перевозити в багажі. Водночас є речі, які, навпаки, повинні залишатися саме при пасажирі.

Стюардеса Тетяна Іваніхіна розповіла, що варто покласти до ручної поклажі, а з якими предметами пасажира можуть не пропустити на борт.

Що обов'язково має бути в ручній поклажі?

Паспорт, документи, гроші, телефон та інша техніка можуть перевозитися в салоні. Фотоапарат також можна брати із собою. Окрема категорія – це павербанки та запасні батарейки. Їх потрібно перевозити саме в ручній поклажі, а не здавати у багаж.

Електронні сигарети також дозволені тільки в салоні літака. Класти їх у багаж не можна. Стосується це й ліків. За словами стюардеси, їх не просто можна, а варто брати саме в ручну поклажу.

Що можна брати у ручну поклажу / інстаграм tanya_ivanikhina_

Чи можна взяти на борт дитяче харчування?

Дитяче харчування також можна перевозити в ручній поклажі. При цьому для нього є виняток щодо об'єму: допускається упаковка, більша за 100 мілілітрів. У салон можна взяти і музичну колонку, якщо вона відповідає правилам конкретного авіаперевізника.

А ось зі списами для везення потрібно бути обережними. Стюардеса зазначає, що вимоги можуть відрізнятися залежно від аеропорту. Тому перед поїздкою краще перевірити правила саме того аеропорту, з якого відбуватиметься виліт.

Які предмети не пропустять через контроль?

Є речі, які пасажир не зможе пронести на борт у своїй ручній поклажі. Насамперед це предмети, які можуть становити небезпеку під час польоту або використання яких у салоні літака може бути заборонене правилами безпеки. До таких речей належать ножі, цвяхи, великі гострі предмети та деякі інструменти. Тому перед проходженням контролю варто уважно перевірити вміст сумки, особливо якщо після попередніх поїздок у ній могли залишитися подібні предмети.