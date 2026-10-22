Не пакуйте валізу, поки не дізнаєтеся це: що насправді дозволено брати в ручну поклажу та багаж

Неправильно упаковані речі можуть спричинити затримки та труднощі під час проходження контролю в аеропорту. Щоб уникнути неприємних ситуацій перед мандрівкою, пасажирам важливо заздалегідь знати правила перевезення предметів на борту.

Пасажирам радять уважно ставитися до того, що саме вони кладуть у валізу та ручну поклажу, адже в аеропорту навіть дрібна помилка може обернутися зайвими перевірками, йдеться у тікток-відеоролику бортпровідниці @zahmarna.kate.

Що може викликати проблеми під час посадки?

За словами бортпровідниці, насамперед пасажирам варто звертати увагу на речі, які можуть здатися безпечними, але під час контролю викликають запитання у служб безпеки. Йдеться про предмети з рідинами, гострі аксесуари та будь-які речі, що не відповідають нормам перевезення. Саме такі дрібниці часто затягують проходження перевірки і змушують людину перекладати вміст сумки просто в аеропорту.

Окремо вона наголошує, що перед подорожжю варто ще раз перевірити вимоги саме своєї авіакомпанії, бо правила для багажу і ручної поклажі можуть відрізнятися. Якщо пасажир летить із пересадками, краще орієнтуватися на найсуворіші умови, щоб уникнути неприємних сюрпризів на етапі реєстрації або контролю.

Як підготувати речі до польоту?

Щоб зібрати валізу без зайвого стресу, пасажирам радять заздалегідь розкласти речі за категоріями та окремо перевірити обмеження щодо рідин, техніки й небезпечних предметів. Це особливо важливо для тих, хто бере в салон цінні речі або ліки, адже їх потрібно пакувати так, щоб вони не викликали запитань під час огляду.

Усі рідини краще переливати у дозволений об’єм і складати окремо;

Гострі та колючі предмети варто перевірити двічі;

Документи, гроші та техніку краще тримати в ручній поклажі;

Перед вильотом потрібно перечитати правила конкретного перевізника.

Що можна і не можна брати на борт літака?

Павербанки, запасні акумулятори та електронні сигарети

Портативні зарядні пристрої, додаткові акумулятори й електронні сигарети потрібно перевозити в ручній поклажі, оскільки вони містять літієві батареї. Сірники та газові запальнички також зазвичай мають бути при пасажирі в салоні літака, але для них діють окремі обмеження авіакомпаній.

Ножі, великі ножиці та туристичне спорядження

Гострі предмети й туристичні інструменти, які заборонено брати в салон, слід пакувати в зареєстрований багаж. Вони мають бути надійно захищені, щоб не травмувати пасажирів або працівників аеропорту. Допустимі розміри, типи предметів і кількість залежать від правил авіакомпанії та вимог безпеки.

Фени, стайлери, праски та інша електроніка

Більшість побутових електроприладів, зокрема фени, праски та стайлери, можна перевозити як у ручній поклажі, так і в зареєстрованому багажі. Аналогічні правила зазвичай поширюються на ноутбуки, фотоапарати, планшети, електричні зубні щітки та тримери. Водночас пристрої з літієвими акумуляторами можуть підпадати під додаткові обмеження, тому перед подорожжю варто перевірити правила конкретного перевізника.

Бортпровідниця розповіла деталі щодо перевезення багажу: дивіться відео

Зверніть увагу! Найкраще складати речі так, ніби перевірка відбудеться просто на вході в аеропорт – тоді в дорозі буде значно менше клопоту.