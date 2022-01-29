Що мотивує українців до подорожей: результати дослідження ДАРТ

Перед початком нового туристичного сезону, у Державному агентстві розвитку туризму провели аналіз джерел інформації, на які покладаються сучасні мандрівники перш ніж запланувати подорож.

Українські мандрівники надихаються на подорожі порадами друзів та соцмережами: молодь – використовує Instagram, старше покоління – Facebook.

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Як українці планують поїздки

Згідно з дослідженням, українці беруть до уваги поради друзів та родичів, що живуть в Україні. Наступним дієвим інструментом для планування мандрівок є соцмережі. На третьому місці – поради друзів та родичів, які живуть за кордоном. На четвертому – YouTube-контент про мандрівки. Закриває п'ятірку необхідність летіти у відрядження. Також у рейтинг потрапили телевізійні програми про подорожі.

Яка соцмережа найвпливовіша

Серед 30% опитаних респондентів, які обрали соцмережі як головну допомогу при прийнятті рішення щодо подорожі, найпопулярнішим джерелом інформації виявився Facebook. Соцмережу використовує 84% респондентів у віковій групі 35 – 44 роки, а у категорії 55 – 64 таких осіб 87%. Причому, лише 31% користувачів, віком 15 – 24 років довіряє Facebook.

Діаметрально протилежна ситуація з Instagram. Ним, як інструментом для планування подорожей, користується насамперед молодь: віком від 15 до 25 років – 84%, віком від 25 до 34 – 58%, віком 55 – 64 – всього 22%.

Які соцмережі використовують українці під час планування подорожей / Фото ДАРТ

Що ж до месенджерів, які останніми роками виконують також функцію соціальних мереж з різноманітним контентом, тенденції відрізняються за віковим показником. Viber частіше використовують люди старшого віку (10% у віці 15 – 24 та 29% у віці 65 – 70). І навпаки 21% користувачів у віці 15 – 24 років використовує Telegram. У віковій групі 65 – 70 років активних користувачів месенджера лише 15%.

Найменш популярними при прийнятті рішень щодо мандрівок виявились TikTok та Twitter. Українці майже не використовують їх для того, щоб надихатися на нові подорожі.

Крім того, ДАРТ повідомляє, що 56% українців, плануючи свій відпочинок за кордоном, скористалися допомогою надавачів туристичних послуг – туроператорів та турагенств. Самостійно свої мандрівки планували 44%.