Стюардеса назвала 6 речей, які пасажири можуть попросити безкоштовно: про них знають не всі

Під час авіаперельоту пасажири зазвичай розраховують на стандартний сервіс: напої, харчування та допомогу бортпровідників. Однак можливості екіпажу не обмежуються лише цим.

Про корисні лайфхаки для пасажирів розповіла бортпровідниця Sille Rydell, яка вже 6 років працює в авіаційній галузі.

Про що пасажири можуть попросити бортпровідників під час польоту?

1. Пакет із льодом

Якщо під час перельоту набрякають ноги або починає боліти голова, можна звернутися до бортпровідників і попросити трохи льоду. Його покладуть у пакет, який пасажир зможе використати як холодний компрес.

2. Пластир

Він може знадобитися, якщо перед посадкою довелося поспіхом бігти через аеропорт, а взуття натерло ноги.

3. Додаткова вода

Під час авіаперельотів важливо підтримувати водний баланс, особливо, якщо йдеться про тривалу подорож. Через низьку вологість повітря в салоні пасажири можуть відчувати сухість і спрагу. Тому не варто соромитися попросити у бортпровідників ще води, якщо запропонованої порції недостатньо.

4. Пакет для нудоти

Зазвичай такі пакети розташовані в кишені крісла перед пасажиром. Однак якщо на своєму місці ви його не знайшли, можна попросити додатковий у членів екіпажу. Стюардеса наголошує, що соромитися такого прохання не потрібно: бортпровідники звикли до різних ситуацій і не засуджуватимуть пасажирів.

5. Допомога з пересуванням в аеропорту

Ця порада стане у пригоді людям, яким складно самостійно пересуватися, а також пасажирам із короткою пересадкою між рейсами. Якщо людина потребує допомоги або хвилюється, що не встигне дістатися до наступного виходу на посадку, варто повідомити про це екіпаж.

Навіть якщо пасажир заздалегідь не замовив таку послугу, бортпровідники можуть зв'язатися з працівниками аеропорту ще до приземлення. Тоді до виходу на посадку зможуть подати спеціальний транспортний візок або інвалідний візок.

6. Гаряча вода

Якщо пасажир узяв із собою улюблений чай або локшину швидкого приготування, він може попросити екіпаж налити гарячої води. Це зручно для тих, хто хоче заощадити на харчуванні або просто віддає перевагу власним напоям і продуктам під час подорожі.