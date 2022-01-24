Ще три авіакомпанії змінили графік польотів до Києва на тлі побоювань про напад Росії

Швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM відмовилися від нічної стоянки у Києві на тлі повідомлень про можливий напад Росії на Україну.

Про це свідчать дані онлайн-радару flightradar24.com. Відомо, що авіакомпанії змінили свій графік польотів 23 січня.

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Що відомо про перенесення рейсів

Швейцарська авіакомпанія Swiss, австрійська Austrian Airlines та нідерландська KLM змінили свій графік польотів до Києва таким чином, щоб їхні літаки та екіпажі не залишалися на ніч в Україні.

23 січня Austrian Airlines виконала за розкладом вечірній рейс OS 667 Відень – Київ. Проте замість нічної стоянки в аеропорту Бориспіль літак одразу повернувся до Австрії спеціальним рейсом OS 1402, хоча вранці авіалайнер мав доставити пасажирів з Києва до Відня регулярним рейсом OS 668. Натомість авіакомпанія скасувала цей переліт.

Swiss 23 січня відмовилася від вечірнього вильоту рейсу LX 2290 із Цюріха до Києва, відправивши до столиці України спеціальний рейс LX7390 вранці, 24 січня. Відомо, що перевізник забрав пасажирів і відразу повернувся до Цюріха.

Рейси KLM з номером KL 1387 з Амстердама до Києва, за даними онлайн-радару, скасовуються з 22 січня. Вони передбачали нічну стоянку в Україні із ранковим вильотом назад.

Чому а віакомп анії відмовляються від нічних стоянок в Києві

. Вперше про те, що європейські авіакомпанії почали змінювати графік польотів до України на тлі інформації про можливе вторгнення Росії до України, стало відомо 23 січня. Тоді авіакомпанія Lufthansa перенесла виліт рейсу з Мюнхена , який мав відправитись з німецького аеропорту в суботу 22 січня о 22:00. Час вильоту змістили на 6:00 неділі.

Перевізники користуються системою оцінки ризиків. Якщо вона показує можливість несприятливих подій у регіоні, авіакомпанії змінюють графік польотів, маршрут рейсів або зовсім відмовляються від перельотів.

Це пов'язано з тим, що ціна життів пасажирів та техніки перевищує кілька десятків мільйонів доларів, які доведеться компенсувати авіакомпанії та її страховику.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.