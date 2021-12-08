Ще один внутрішній напрямок Air Ocean Airlines: в яке місто запустять рейси
Джерело:lowcost.ua
Нещодавно на український авіаринок вийшла нова авіакомпанія – Air Ocean Airlines. Вона постійно оголошує про запуски рейсів.
Цього разу авіаперевізник заявив, що літатиме з Києва до Харкова.
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Air Ocean Airlines літатиме з Києва до Харкова
Так, вже з 24 грудня авіакомпанія відкриє новий, вже сьомий, внутрішній напрямок – Київ – Харків.
Розклад рейсів
- Київ 20:15 – Харків 21:25
- Харків 07:35 – Київ 08:45
Рейси здійснюватимуться щодня, окрім суботи, з аеропорту "Київ" (Жуляни).
Вартість квитків за тарифом Promo розпочинається від 56 євро (1 533 гривень) в один бік та від 117 євро (3 211 гривень) в обидва. Тариф вміщує 23 кілограми багажу, 7 кілограмів ручної поклажі та перекус на борту.
Інші внутрішні напрямки авіакомпанії:
- Київ – Івано-Франківськ
- Київ – Запоріжжя
- Київ – Чернівці
- Львів – Запоріжжя
- Львів – Київ
- Львів – Харків
Air Ocean Airlines: коротко
Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.
Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуються на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.
Середня ціна квитків на внутрішньому рейсі становить 1 500 гривень в один бік. Однак є також промо тарифи.