Ще один внутрішній напрямок Air Ocean Airlines: в яке місто запустять рейси

Нещодавно на український авіаринок вийшла нова авіакомпанія – Air Ocean Airlines. Вона постійно оголошує про запуски рейсів.

Цього разу авіаперевізник заявив, що літатиме з Києва до Харкова.

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Air Ocean Airlines літатиме з Києва до Харкова

Так, вже з 24 грудня авіакомпанія відкриє новий, вже сьомий, внутрішній напрямок – Київ – Харків.

Розклад рейсів

Київ 20:15 – Харків 21:25

20:15 – 21:25 Харків 07:35 – Київ 08:45

Рейси здійснюватимуться щодня, окрім суботи, з аеропорту "Київ" (Жуляни).

Вартість квитків за тарифом Promo розпочинається від 56 євро (1 533 гривень) в один бік та від 117 євро (3 211 гривень) в обидва. Тариф вміщує 23 кілограми багажу, 7 кілограмів ручної поклажі та перекус на борту.

Інші внутрішні напрямки авіакомпанії:

Київ – Івано-Франківськ

Київ – Запоріжжя

Київ – Чернівці

Львів – Запоріжжя

Львів – Київ

Львів – Харків

Air Ocean Airlines: коротко

Нова українська авіакомпанія Air Ocean Airlines була заснована 16 вересня 2020 року, а 27 жовтня 2021 року Державіаслужба України видала компанії ліцензію на перевезення пасажирів повітряним транспортом.

Насамперед авіакомпанія літатиме країною. Польоти виконуються на літаках українського виробництва АН-148 та АН-158. Наразі флот складається із двох Ан-148-100E, що раніше експлуатувала російська АНГАРА.

Середня ціна квитків на внутрішньому рейсі становить 1 500 гривень в один бік. Однак є також промо тарифи.