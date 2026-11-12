Сейшели – це не морські мушлі: звідки насправді походить назва райських островів

Попри романтичне звучання, Сейшели назвали зовсім не на честь морських мушель, а на честь французького урядовця. Сьогодні це найменша за населенням держава Африки, де майже половину території віддали під заповідники.

Багато хто помилково вважає, що англійська назва Сейшельських островів походить від словосполучення sea shells (морські мушлі), адже це ідеально пасує до образу тропічного архіпелагу з білосніжними пляжами та блакитною водою. Однак насправді ця назва має суто історичне походження і пов'язана з французьким політиком.

На честь кого назвали острови?

У 1756 році французька експедиція прибула на найбільший острів архіпелагу Мае та встановила там так званий камінь володіння, офіційно закріпивши територію за Францією. Тоді ж острови отримали назву на честь Жана Моро де Сешеля, який на той час обіймав посаду міністра фінансів при дворі французького короля Людовика XV.

Карта Африки у 1902 році, що показує Сейшельські острови в Індійському океані / фото Britannica



Жан Моро де Сешель / фото Louis Simon Lempereur

Історія відкриття та боротьба за архіпелаг

Як розповідає Britannica, ще до того, як острови отримали свою сучасну назву, вони відігравали важливу роль як транзитний пункт на торговельних шляхах між Африкою та Азією:

Перші відвідувачі: вважається, що першими на островах побували арабські торговці, проте письмових свідчень про це не збереглося.

вважається, що першими на островах побували арабські торговці, проте письмових свідчень про це не збереглося. Європейське відкриття: першу задокументовану згадку залишив португальський адмірал Васко да Гама у 1502 році. Проходячи повз групу островів неподалік, він назвав їх Амірантськими – на власну честь (у перекладі з португальської це означає острови Адмірала).

першу задокументовану згадку залишив португальський адмірал Васко да Гама у 1502 році. Проходячи повз групу островів неподалік, він назвав їх Амірантськими – на власну честь (у перекладі з португальської це означає острови Адмірала). Перша висадка: офіційно перша зафіксована висадка на берег відбулася лише у січні 1609 року, коли до островів пристав екіпаж корабля "Ascension" під командуванням капітана Александра Шарпея під час четвертої експедиції Британської Ост-Індської компанії.

офіційно перша зафіксована висадка на берег відбулася лише у січні 1609 року, коли до островів пристав екіпаж корабля "Ascension" під командуванням капітана Александра Шарпея під час четвертої експедиції Британської Ост-Індської компанії. Шлях до незалежності: у 1814 році, після завершення Наполеонівських війн, архіпелаг перейшов під контроль Великої Британії. Тривалий час він керувався спільно з Маврикієм, доки у 1903 році Сейшели не виокремили в самостійну коронну колонію. Повну незалежність країна здобула у 1976 році, ставши республікою у складі Співдружності націй.

Чим Сейшели особливі сьогодні?

Острови розташовані в Індійському океані, на північний схід від Мадагаскару та приблизно за 1600 кілометрів на схід від узбережжя Кенії (столиця держави, місто Вікторія, лежить за 1500 кілометрів від материкової Східної Африки). Ця країна виділяється кількома унікальними особливостями:

Природний заповідник зі 115 островів: переважна більшість островів архіпелагу залишаються безлюдними. Сейшели є одним зі світових лідерів у збереженні рідкісних видів тварин і рослин: під заповідні та природоохоронні зони держава виділила 42% усієї своєї сухопутної території. Символом унікальної місцевої фауни є національний птах країни – сейшельський чорний папуга.

Пляж Anse Source d'Argent на острові Ла-Діг / фото A.Savi

Поєднання чотирьох культур: населення островів в основному сформувалося під впливом африканської (найчисленніша група), французької, індійської та китайської спадщини. Цей культурний мікс найяскравіше проявляється у місцевій креольській кухні та традиційній музиці.

населення островів в основному сформувалося під впливом африканської (найчисленніша група), французької, індійської та китайської спадщини. Цей культурний мікс найяскравіше проявляється у місцевій креольській кухні та традиційній музиці. Економічна трансформація: після здобуття незалежності у 1976 році країна кардинально змінила вектор розвитку. Якщо раніше основою економіки було сільське господарство та експорт кориці, ванілі й копри (висушеної м'якоті кокосових горіхів), то сьогодні Сейшели – це країна з ринковою диверсифікованою економікою, де головними джерелами доходів є туризм, сфера послуг та державний сектор.

Де розташовані Сейшельські острови: дивитись на картах