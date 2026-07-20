У селі на Київщині відкрили новий парк для відпочинку: на свято завітали сотні родин

У селі Юрівка на Київщині з'явилося нове місце для дозвілля мешканців. Відкриття парку перетворили на масштабне сімейне свято, яке зібрало сотні родин і запропонувало розваги для дітей та дорослих.

У селі Юрівка офіційно відкрили новий парк відпочинку, який стане місцем для прогулянок, зустрічей та сімейного дозвілля. З нагоди відкриття тут провели фестиваль Family Fest із різноманітними активностями, конкурсами та розважальною програмою. Про це повідомив очільник Гатненської територіальної громади Олександр Паламарчук.

Яким став новий парк у Юрівці?

Новий парк створили як сучасний громадський простір, де мешканці громади зможуть проводити вільний час, зустрічатися з друзями, відпочивати з родиною та гуляти з дітьми. На відкриття завітали представники місцевої та обласної влади, які разом із жителями громади взяли участь в урочистостях. За словами Олександра Паламарчука, парк має стати комфортним місцем для дозвілля та ще одним кроком до розвитку громади.

Фото з місця події / фото Олександра Паламарчука

Що підготували для гостей Family Fest?

Відкриття нового парку вирішили поєднати з великим родинним фестивалем Family Fest. Для дітей організували водні атракціони, батути, аквагрим, творчі майстер-класи та розважальну програму за участю аніматорів. Також усіх охочих пригощали солодкою ватою та морозивом, а протягом дня на території парку панувала святкова атмосфера. За інформацією організаторів, участь у заході взяли сотні родин.

Хто долучився до реалізації проєкту?

У громаді зазначають, що створити новий парк вдалося завдяки спільним зусиллям місцевої влади, підприємців та небайдужих жителів. Під час відкриття очільник громади подякував усім, хто підтримав реалізацію проєкту. Окремою частиною святкової програми стала лотерея, під час якої серед гостей розіграли цінні подарунки.