Сицилія чи Сардинія: чим відрізняються найпопулярніші острови Італії

Сицилія та Сардинія вважаються найпопулярнішими островами Італії, проте враження від відпочинку тут можуть суттєво відрізнятися. Обидва напрямки приваблюють теплим морем, мальовничими пейзажами та середземноморською атмосферою.

Втім, кожен острів має свої особливості, йдеться в інстаграм-дописі Travel Professiomal Group. Туристам варто заздалегідь порівняти ключові відмінності островів.

Чим відрізняється Сицилія та Сардинія?

Пляжі, природа, міста, пам’ятки, можливості для активного відпочинку та загальна атмосфера – саме ці критерії допоможуть зрозуміти, який з двох островів краще підійде для вашої подорожі.

Клімат, температура, сезонність

На обох островах клімат середземноморський, однак має деякі відмінності. На Сардинії літо помірно спекотне, з температурою 30 – 34 градуси тепла. Море дещо холодніше, але чистіше й прозоріше.

На Сардинії прозоре, але трішки холодне море

На Сицилії літо дуже спекотне. На стовпчиках термометра температура може підніматися аж до 40 градусів тепла. Завдяки цьому море тепліше й набагато швидше прогрівається.

Розваги, активності, екскурсії

Сардинія оповита дикими пляжами, горами, бірюзовим морем, печерами та природними заповідниками. Туристи тут можуть навідатися в археологічні парки чи записатися на подорож яхтою. Серед головних популярних міст – Кальярі, Ольбія, Альгеро, Коста Смеральда. Здебільшого на острові панує мікс зі спокійних вечорів та пляжних вечірок.

Сицилія відома багатьма тим, що саме тут розташований вулкан Етна. На острові є багато виноградників та оливкових гаїв. До найвідоміших міст входить Палермо, Таорміна, Катанія. Тут часто проводять винні тури та гастрофестивалі.

На Сицилії багато цікавих містечок

Типи відпочинку та архітектура

Сардинія чудово підходить для релаксу та якісного усамітнення. У порівнянні з Сицилією острів дорожчий, особливо північна частина (Коста Смеральда). На острові можна побачити нураги (кам’яні вежі), іспанські форти та римські руїни.

Сицилія вже більш доступна. Острів ідеально підійде для компаній, які хочуть орендувати авто й побачити яскраві міста, культурні локації та музеї. У Таорміні є античні театри, а в Палермо можна поспостерігати за арабським стилем.

Сицилія та Сардинія мають багато відмінностей

Кухня

Сицилія вважається раєм для гурманів з широким різноманіттям смаків. У меню ресторанів багато риби: тунець, риба-меч, сардини, кальмари та мідії. Серед традиційних страв тут варто спробувати аранчіні, капонату, пасту з фісташками, канолі та касату.

Сардинія пропонує туристам пасторальну, фінікійську та рибальську кухню. У закладах популярними є каракатиці, лобстери та навіть морські їжаки. Тут рекомендовано спробувати порчету, пане каразау та пекоріно.

Кожен з цих островів має власний характер, тому універсальної відповіді, який острів кращий – немає. Усе залежить лише від того, який саме відпочинок ви шукаєте.