Мандрівник побував у 80 країнах, але 1 місце вразило його найбільше: де воно розташоване

Досвідчений мандрівник, який за 10 років відвідав десятки країн, назвав місце, яке вважає найкрасивішим у світі. Воно розташоване у Великій Британії та може здивувати туристів старовинними містами, середньовічними селами та мальовничим узбережжям.

Про це Рорі Кінг розповів в ексклюзивному інтерв'ю британському виданню Express. За 10 років подорожей він побував у понад 80 країнах, а також жив у Нью-Йорку, Новій Зеландії, Канаді та на Фіджі. Попри такий досвід, особливе місце в його серці посідає англійське графство Саффолк, де він прожив 4 роки.

Чому мандрівник вважає Саффолк одним із найкрасивіших місць у світі?

Рорі Кінг переконаний, що Саффолк незаслужено залишається поза увагою багатьох туристів. За його словами, графство приваблює мальовничими краєвидами, гарними маршрутами для прогулянок і спа-готелями, де можна відпочити від міської метушні.

Я вважаю, що Саффолк надзвичайно красивий,

– розповів мандрівник.

Він також звернув увагу, що цей регіон часто обирають для життя після виходу на пенсію. Сам Кінг провів тут 4 роки, навчаючись в університеті, і зберіг теплі спогади про місцевих жителів.

Що цікавого подивитися в Іпсвічі?

Одним із головних міст Саффолку є Іпсвіч – одне з найстаріших міст Англії. У місті налічується понад 600 будівель, які мають статус пам'яток архітектури. Серед них є старовинні будинки з дерев'яними каркасами, тюдорівськими деталями та нерівними фасадами.

Атмосфера вечірнього міста Іпсвіч / фото TripAdvisor

Туристам варто прогулятися колишньою промисловою портовою зоною, яка нині перетворилася на жвавий район із ресторанами, барами, кав'ярнями та сучасними апартаментами. Серед визначних місць Іпсвіча – парк Крайстчерч із маєтком Christchurch Mansion, якому близько 500 років. Всередині збереглися тюдорівська кухня та історичні інтер'єри, а також працює художня галерея Волсі. Ще одна відома пам'ятка – це Ancient House, характерна тюдорівська будівля.

Які ще місця Саффолку варто побачити?

За межами Іпсвіча на мандрівників чекають середньовічні села, історичні містечка та традиційні приморські курорти. Одне з найцікавіших місць – це Лавенхем, одне з найкраще збережених середньовічних сіл Англії. Тут є понад 300 будівель, що мають статус пам'яток архітектури. Багато з них зберегли дерев'яні каркаси та характерні вигнуті фасади ще з 15 століття.

Лавенхем, одне з найкраще збережених середньовічних сіл Англії / фото Oxyman

Інший варіант для поїздки – Бері-Сент-Едмендс. Це ринкове містечко відоме руїнами історичного абатства, садами та собором Едмундсбері. Тут також працюють затишні кав'ярні та ресторани. Через більш ніж тисячолітню історію його також вважають одним із наймоторошніших місць Англії.

Тим, хто віддає перевагу морському відпочинку, варто звернути увагу на Саутволд. Містечко приваблює едвардіанським пірсом і набережною з різнокольоровими пляжними будиночками. Це одне з популярних приморських місць графства, де можна насолодитися атмосферою традиційного англійського відпочинку біля моря.

Саутволд / фото TripAdvisor

Де розташоване графство Саффолк: дивитись на картах