На що слід звернути увагу перед мандрівкою у гори: поради рятувальників – відео
Джерело:ДСНС
Щороку велика кількість туристів з усіх куточків країни вирушають у походи, щоб підкорити вершини українських гір. Дуже часто громадян не зупиняють попередження про несприятливі погодні умови.
Подорожувальники вирушають у мандрівку і під час хуртовини, і у дощ зі спекою. Такі дії безвідповідальні можуть призвести до непоправних наслідків.
Читайте також Сезон триває: в Карпатах туристи катаються на лижах у купальниках і шортах – фото
Як зробити свій відпочинок безпечним
У Державній службі з надзвичайних ситуацій задля безпеки відпочинку громадян дали декілька порад, на що потрібно звернути увагу перед дорогою у гори.
Насамперед важливо зареєструвати свій похід у фахівців ДСНС. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону,
– зазначили рятувальники.
Маршрути необхідно обирати такі, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичної підготовки.
- Особливу увагу слід звернути на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.
- Слід також звіряти погоду лише з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1 – 2 дні максимум.
Окрім цього, варто пам'ятати, що не потрібно вирушати у гори поодинці або ж великими групами.Зверніть увагу! У випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.
На що слід звернути увагу перед мандрівкою в гори: дивіться відео