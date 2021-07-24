На що слід звернути увагу перед мандрівкою у гори: поради рятувальників – відео

Щороку велика кількість туристів з усіх куточків країни вирушають у походи, щоб підкорити вершини українських гір. Дуже часто громадян не зупиняють попередження про несприятливі погодні умови.

Подорожувальники вирушають у мандрівку і під час хуртовини, і у дощ зі спекою. Такі дії безвідповідальні можуть призвести до непоправних наслідків.

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Як зробити свій відпочинок безпечним

У Державній службі з надзвичайних ситуацій задля безпеки відпочинку громадян дали декілька порад, на що потрібно звернути увагу перед дорогою у гори.

Насамперед важливо зареєструвати свій похід у фахівців ДСНС. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів Служби порятунку західного регіону,

– зазначили рятувальники.

Маршрути необхідно обирати такі, які відповідають вашому досвіду та рівню фізичної підготовки.

Особливу увагу слід звернути на екіпірування – одяг та спорядження мають відповідати погодним умовам.

Слід також звіряти погоду лише з короткостроковим прогнозом синоптиків – наперед на 1 – 2 дні максимум.

Окрім цього, варто пам'ятати, що не потрібно вирушати у гори поодинці або ж великими групами.

У випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером 101.

На що слід звернути увагу перед мандрівкою в гори: дивіться відео