Авіакомпанія літатиме до аеропорту Венеція-Марко Поло. Перший рейс заплановано вже навесні 2022 року.

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Ryanair відкриває прямий рейс з Одеси до Венеції

До цього італійського міста Ryanair буде літати з 27 березня 2022 року двічі на тиждень – щочетверга та неділі.

Польоти здійснюватимуться літаками дочірньої авіакомпанії Malta Air.

Вартість квитків

Ціни на авіаквитки стартують від 27,9 євро в один бік та від 55,9 в обидва.

У вартість найдешевших квитків входить тільки ручна поклажа розміром 40х20х25 сантиметрів та вагою 10 кілограмів.

Квитки можна забронювати на сайті авіакомпанії, за допомогою сервісу Fare Finder або на пошуковику типу Kiwi.

Розклад рейсів Венеція – Одеса – Венеція:

Венеція 15:50 – Одеса 19:10, четвер

15:50 – 19:10, четвер Венеція 18:20 – Одеса 21:40, неділя

18:20 – 21:40, неділя Одеса 19:45 – Венеція 21:05, четвер

19:45 – 21:05, четвер Одеса 22:15 – Венеція 23:35, неділя

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