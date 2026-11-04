Ryanair може підвищити ціни на квитки на 20%: як ШІ допоможе авіакомпанії скоротити витрати

Ірландська авіакомпанія Ryanair шукає способи зменшити витрати на тлі нестабільної ситуації на паливному ринку. Зміни можуть торкнутися не лише вартості авіаквитків, а й умов роботи персоналу та організації польотів.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на заяви генерального директора компанії Майкла О'Лірі.

Чому Ryanair планує переглянути витрати?

Головною причиною стало подорожчання пального на тлі конфлікту на Близькому Сході. У компанії прогнозують, що витрати на нього у наступному фінансовому році, який завершиться в березні 2028 року, зростуть приблизно на 2 мільярди євро. За оцінками Ryanair, європейським авіакомпаніям доведеться підвищити ціни на квитки до 20%. Однак навіть це не зможе повністю компенсувати додаткові витрати.

Майкл О'Лірі попередив, що без швидкого завершення конфлікту високі ціни на пальне можуть зберігатися протягом більшої частини 2027 року. Тому Ryanair розглядає кілька способів економії: переговори з аеропортами щодо вартості обслуговування, тимчасове заморожування зарплат, зменшення кількості членів екіпажу на рейсах та активніше використання штучного інтелекту.

Що зміниться для працівників авіакомпанії?

Можливе заморожування зарплат уже викликало заперечення профспілки Unite. Там заявили, що мають із Ryanair багаторічну угоду, яка гарантує чинні умови оплати праці протягом 2027 року. Представник профспілки Олівер Річардсон наголосив, що домовленості не залежать від фінансових результатів компанії, тому перевізник має їх виконувати. Водночас Ryanair планує суттєво сповільнити наймання нових пілотів і бортпровідників, а також скоротити набір на навчальні програми.

Як Ryanair використовуватиме штучний інтелект?

Компанія також хоче розширити застосування штучного інтелекту для планування польотів та роботи адміністративних підрозділів. За словами О'Лірі, технології вже допомогли збільшити пропускну здатність авіакомпанії на 4%. Наприклад, алгоритми ефективніше складають розклади для великого авіапарку, який налічує близько 650 літаків.

Ще один спосіб зменшити витрати – оновлення флоту. У січні Ryanair очікує на перші поставки Boeing 737 Max 10. Ці літаки вміщують приблизно на 20% більше пасажирів і споживають на п'яту частину менше пального, ніж нинішні моделі компанії. Проте темпи оновлення авіапарку сповільняться: замість приблизно 30 літаків щороку, як було протягом останніх двох років, компанія планує отримувати по 15.

За квартал, що завершився у вересні, Ryanair отримала 1,61 мільярда євро чистого прибутку після сплати податків – це на 6% менше, ніж роком раніше. Кількість пасажирів за цей період зросла на 5% і сягнула 64,5 мільйона. Середня вартість квитків знизилася на 2%.

У компанії також повідомили, що зафіксували ціни на 80% потреби в пальному до кінця березня на рівні 67 доларів за барель. Ще 25% потреби на наступні 12 місяців покрито угодами за ціною 95 доларів за барель.