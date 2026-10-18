Недооцінений куточок Європи: чому замість Трансільванії час обирати румунську Буковину

Маловідомий регіон Румунії випередив чимало туристичних напрямків. Венеція та Барселона завжди будуть популярними, проте все частіше туристи обирають для себе альтернативи. До того ж відпочинок в певних місцях набагато приємніший, ніж міста з натовпом людей.

Видання Time Out кожного року оновлює список найбільш недооцінених напрямків. Цього року на першому місці опинилася Румунська Буковина.

Чому румунська Буковина посіла перше місце?

Експерти порівняли Буковину з відомою Трансільванією й зазначили, що тут ті самі дикі гірські пейзажі та вражаюча архітектура, але без значної кількості туристів.

Останніми роками регіон дедалі частіше обирають як відправну точну для Віа Трансільваніки – найдовшого пішохідного та велотуристичного маршруту в Румунії довжиною до 1400 кілометрів.



Південна Буковина у Румунії здивує туристів / Фото з Вікіпедії

Які ще є найбільш недооцінені напрямки Європи?

На третьому місці рейтингу опинилися міста іспанської провінції Астурія. Узбережжя тут вже встигло здобути популярність, проте експерти ще радять зазирнути в Ов’єдо, Хіхон та Авілес.

Для тих, хто мріє про пляжний відпочинок без натовпу, слід звернути увагу на Замбужейру-ду-Мар, що посіла шосте місце. Це містечко на скелях у португальському регіоні Алентежу, відоме пляжем із Блакитним прапором.

Дев’яте місце у Європі дісталося французькому Каррі-ле-Рує. Видання зіставило цей приморський курорт із Сен-Тропе та Каннами й назвало його не менш ідилічним. Тут краєвиди від моря до скель, бірюзова вода, свіжі морепродукти, але за значно нижчою ціною.

10 найбільш недооцінених місць у світі:

Буковина, Румунія; Південна Дакота, США; Міста Астурії, Іспанія; Півострів Оса, Коста-Рика; Сан-Мартін, Перу; Замбужейра-ду-Мар, Португалія; Бісбі, Аризона, США; Шеньчжень, Китай; Каррі-ле-Руе, Франція; Тіога-Пасс, Каліфорнія, США.

Ще один європейський напрямок, Азорські острови, опинилися на 12-му місці. Цей віддалений португальський архіпелаг останніми роками привертає дедалі більше уваги, тож його називають "Гаваями Європи".