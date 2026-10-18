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Travel Європа та світ Недооцінений куточок Європи: чому замість Трансільванії час обирати румунську Буковину
18 жовтня, 21:26
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Недооцінений куточок Європи: чому замість Трансільванії час обирати румунську Буковину

Юлія Турелик

Маловідомий регіон Румунії випередив чимало туристичних напрямків. Венеція та Барселона завжди будуть популярними, проте все частіше туристи обирають для себе альтернативи. До того ж відпочинок в певних місцях набагато приємніший, ніж міста з натовпом людей.

Видання Time Out кожного року оновлює список найбільш недооцінених напрямків. Цього року на першому місці опинилася Румунська Буковина.

Чому румунська Буковина посіла перше місце?

Експерти порівняли Буковину з відомою Трансільванією й зазначили, що тут ті самі дикі гірські пейзажі та вражаюча архітектура, але без значної кількості туристів.

Останніми роками регіон дедалі частіше обирають як відправну точну для Віа Трансільваніки – найдовшого пішохідного та велотуристичного маршруту в Румунії довжиною до 1400 кілометрів.


Південна Буковина у Румунії здивує туристів / Фото з Вікіпедії

Які ще є найбільш недооцінені напрямки Європи?

На третьому місці рейтингу опинилися міста іспанської провінції Астурія. Узбережжя тут вже встигло здобути популярність, проте експерти ще радять зазирнути в Ов’єдо, Хіхон та Авілес.

Для тих, хто мріє про пляжний відпочинок без натовпу, слід звернути увагу на Замбужейру-ду-Мар, що посіла шосте місце. Це містечко на скелях у португальському регіоні Алентежу, відоме пляжем із Блакитним прапором.

Дев’яте місце у Європі дісталося французькому Каррі-ле-Рує. Видання зіставило цей приморський курорт із Сен-Тропе та Каннами й назвало його не менш ідилічним. Тут краєвиди від моря до скель, бірюзова вода, свіжі морепродукти, але за значно нижчою ціною.

10 найбільш недооцінених місць у світі:

  1. Буковина, Румунія;
  2. Південна Дакота, США;
  3. Міста Астурії, Іспанія;
  4. Півострів Оса, Коста-Рика;
  5. Сан-Мартін, Перу;
  6. Замбужейра-ду-Мар, Португалія;
  7. Бісбі, Аризона, США;
  8. Шеньчжень, Китай;
  9. Каррі-ле-Руе, Франція;
  10. Тіога-Пасс, Каліфорнія, США.

Ще один європейський напрямок, Азорські острови, опинилися на 12-му місці. Цей віддалений португальський архіпелаг останніми роками привертає дедалі більше уваги, тож його називають "Гаваями Європи".