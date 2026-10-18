Недооцінений куточок Європи: чому замість Трансільванії час обирати румунську Буковину
Маловідомий регіон Румунії випередив чимало туристичних напрямків. Венеція та Барселона завжди будуть популярними, проте все частіше туристи обирають для себе альтернативи. До того ж відпочинок в певних місцях набагато приємніший, ніж міста з натовпом людей.
Видання Time Out кожного року оновлює список найбільш недооцінених напрямків. Цього року на першому місці опинилася Румунська Буковина.
Чому румунська Буковина посіла перше місце?
Експерти порівняли Буковину з відомою Трансільванією й зазначили, що тут ті самі дикі гірські пейзажі та вражаюча архітектура, але без значної кількості туристів.
Останніми роками регіон дедалі частіше обирають як відправну точну для Віа Трансільваніки – найдовшого пішохідного та велотуристичного маршруту в Румунії довжиною до 1400 кілометрів.
Південна Буковина у Румунії здивує туристів / Фото з Вікіпедії
Які ще є найбільш недооцінені напрямки Європи?
На третьому місці рейтингу опинилися міста іспанської провінції Астурія. Узбережжя тут вже встигло здобути популярність, проте експерти ще радять зазирнути в Ов’єдо, Хіхон та Авілес.
Для тих, хто мріє про пляжний відпочинок без натовпу, слід звернути увагу на Замбужейру-ду-Мар, що посіла шосте місце. Це містечко на скелях у португальському регіоні Алентежу, відоме пляжем із Блакитним прапором.
Дев’яте місце у Європі дісталося французькому Каррі-ле-Рує. Видання зіставило цей приморський курорт із Сен-Тропе та Каннами й назвало його не менш ідилічним. Тут краєвиди від моря до скель, бірюзова вода, свіжі морепродукти, але за значно нижчою ціною.
10 найбільш недооцінених місць у світі:
- Буковина, Румунія;
- Південна Дакота, США;
- Міста Астурії, Іспанія;
- Півострів Оса, Коста-Рика;
- Сан-Мартін, Перу;
- Замбужейра-ду-Мар, Португалія;
- Бісбі, Аризона, США;
- Шеньчжень, Китай;
- Каррі-ле-Руе, Франція;
- Тіога-Пасс, Каліфорнія, США.
Ще один європейський напрямок, Азорські острови, опинилися на 12-му місці. Цей віддалений португальський архіпелаг останніми роками привертає дедалі більше уваги, тож його називають "Гаваями Європи".