Его глубину до сих пор не знают, а остров на нем перемещается: чем еще удивляет Мертвое озеро

В Карпатах есть озеро, вода в котором кажется одновременно прозрачной и почти черной, а его истинную глубину до сих пор не определили. Водоем скрывается среди лесов Львовской области и носит необычное название.

24 Канал рассказывает интересные подробности о Журавлевом озере, ссылаясь на материал "Карпатиума". Водоем расположен недалеко от села Каменка Львовской области, на территории Национального природного парка "Сколивские Бескиды".

Почему Журавлево озеро называют Мертвым?

Водоем имеет сразу два названия: Журавлиное и Мертвое озеро. Существует несколько версий их происхождения, однако достоверность этих историй сегодня сложно проверить. По одной из версий, когда-то на берегу росла клюква. Местность была незаселенной, а у водоема часто гнездились журавли. Именно с этим и могли связать название озера.

Журавлиное озеро / фото Анастасия Дерюгина

Другая история носит гораздо более мрачный характер. Согласно ей, водоем назвали Мертвым из-за труднопроходимой местности, где в прошлом не один человек мог лишиться жизни. Есть и естественное объяснение.

В водоеме постоянно гниет органика, поэтому образуются углекислый газ и сероводород. Последний выходит на поверхность в виде пузырьков. Именно то, что в воде нет ничего живого, могло стать причиной названия "Мертвое озеро".

Неизвестно также, когда именно образовался водоем. По одной из версий, во время таяния снега и сильных дождей вода стекала с гор в ущелье. Впоследствии ураган мог привести к замусориванию водоема.

Как выглядит Журавлево озеро: смотреть видео

Что на самом деле движется посреди озера?

В центре озера можно увидеть небольшой остров. На первый взгляд он может показаться обычным участком суши, до которого можно добраться по упавшим в воду деревьям. Однако это не совсем остров в привычном понимании. Его образовали корни деревьев, ветки и скопления травы, поэтому он плавучий.

Из-за этого остров может перемещаться: приближаться к берегу или удаляться от него. Если осторожно наступить на него, под ногами можно почувствовать колебания. Однако заходить далеко на плавучую часть не стоит.

Под весом человека толща зарослей может прогнуться, и это может стать опасным. Еще одна особенность озера – его глубина, ведь она до сих пор не установлена. Причиной является большой объем веток и деревьев, заполнивших нижнюю часть водоема.

Где находится Журавлево озеро: смотреть на картах