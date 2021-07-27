Джарылгачский, Бердянский и не только: маяки Украине, которые нужно посетить

В Украине есть не менее 60 маяков. Они расположены преимущественно на побережье Черного и Азовского морей, но есть и исключения. О самых интересных экземпляры, которые стоит посетить читайте в материале.

Редакция Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ предлагает подборку морских светловых башен на побережье. Здесь вы сделаете классные фото и получите незабываемые впечатления.

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Аджигольский маяк

Знакомьтесь, самый высокий маяк Украины! Вертикальная ажурная металлическая конструкция маяка из стальных стержней имеет высоту 64 метра. Она расположена вблизи села Рыбачье Херсонской области в юго-восточной части Днепровского лимана. Но не на суше, а на небольшом искусственном острове.

Джирилгацкий маяк

Остров Джарылгач - самый безлюдный остров Украины площадью в 62 км. Его жемчужиной является одноименный маяк с ажурной конструкцией, похожей на «почерк» инженера Гюстава Эйфеля. Однако проэкттировал сооружение его ученик, которую реализовали в 1902 году. Высота светоча достигает 24 метра. В 2009 году на территории острова создали Национальный природный парк "Джиралгацкий".

Воронцовский маяк

Это первый стационарный маяк, который построили на деревянном молу. Его установили в 1845 году по инициативе флотоводца адмирала Михаила Лазарева.

Воронцовский маяк имеет 26 метров в высоту и 135 ступенек. Но он является режимным объектом, поэтому перечислить их лично не получится. К маяку возят экскурсии водным транспортом. Свет этого маяка видна на 32 километра, а звук – на 3. Фонарь работает без подзарядки 4 суток, а если вдруг перегорает, то лампочка автоматически меняется на резервную!

Задний Хабловский маяк

На Николаевщине есть необычный маяк, получивший свою известность, благодаря расположению. Он стоит в поле в 10 км от берега, и вместо бурных волн - море пшеницы. Его построили на самой высокой точке округа – на 58 метрах над уровнем моря.

Свет видно за почти 40 километров. Вместе с передним и средним Хабловского маяков образуют прямую линию, на которую должны ориентироваться моряки, чтобы безопасно войти в фарватер Южного Буга.

Тендривский маяк

Округлую 30-метровую башню видно издалека – ее подчеркивают 2 черные горизонтальные полосы. Маяк на Тендровской косе построили в 1827 году, и с тех пор он ни капельки не изменился! Основная функция этой световой башни состоит в том, чтобы суда, идущие из Босфора в Одессу, не сели на косу.

Поскольку маяк построен на одноименном заповедном острове, здесь нет нашествия туристов, и довольно долгое время это был закрытый объект для посещений.

Нижний Бердянский маяк

Нижний Бердянский маяк указывает путь к Бердянскому заливу. Строительство начато 22 апреля 1838, а заработал уже 3 сентября! Источником света в то время служили керосиновые лампы, а с 1883 – их заменили на электрические. Впоследствии конструкцию оборудовали еще и звуковым сигналом в случае плохой видимости.

Интересно, что именно Бердянский маяк попал в серии украинских почтовых марок 2009 года.

Генический маяк

О, это сооружение имеет очень интересную изюминку: этот маяк открыт для посетителей! Его строили в конце XIX века лучшие французике специалисты в течение 5 лет. Засветил он гораздо позже, чем ожидалось, из-за русско-турецкой войны. Светоч проработал менее 60 лет, пока Вторая Мировая война задела сооружение. Ее восстановили только в 1961 году. В 1977 году на маяке установлено дополнительно белый проблесковый огонь, а в 1990 году – радиомаяк.

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ. Она довольно легкой для своего класса, но довольно вместительной – с комфортом могут ехать до 7 пассажиров. Объем багажного отделения достигает 720 литров (2065 литров при сложенных сиденьях), поэтому сможете взять с собой все, что угодно. Кроме того, именно эта модель обладает высокой эффективностью вместе с топливной экономичностью (от 5,10 литров на 100 километров). А полный привод авто обеспечивает значительное увеличение тяги, стабильности и безопасности вождения – даже на бездорожье.



SKODA KODIAQ / Фото: skoda-auto.ua

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Интересного путешествия!