В Железном Порту "выросли" горы из водорослей: красноречивые фото

На пляжах популярного курорта Херсонской области отдыхающие жалуются на водоросли. Их выносит на берег, а коммунальщики формируют из них горы.

Водоросли на побережье имеют характерный запах. Раз в несколько дней эти зеленые кручи вывозит трактор.

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Отдых в Железном Порту: преграды

Сейчас уже не пик сезона, но жара пригнала на пляжи много отдыхающих. Вода чистая и теплая, однако у берега есть скопление водорослей и медуз. Эти оба явления вполне естественные для теплого моря в августе, однако они все равно портят отдых.



Вода в Железном Порту / Фото "О, море"

Пляжи на популярном курорте тянутся на многие километры. Но те, что ближе к центру всегда более человечные. Например, возле пляжа "Бора-бора" неподалеку колеса обозрения водорослей с мусором и медузам больше. В воду зайти почти не реально – биологическая масса не имеет просветов.



Многолюдный пляж в Железном Порту / Фото "О, море"

На соседнем пляже водоросли пытались почистить – даже пригнали трактор. Но бросили его на произвол судьбы прямо у моря, где морские зеленые растения полностью высохли на ковше.



Трактор для зачистки водорослей / Фото "О, море"