Сказка за копейки: невероятные железнодорожные маршруты Европы, от которых перехватывает дыхание

Железнодорожное путешествие по Европе может превратиться в увлекательное приключение среди диких шотландских просторов или живописных итальянских озер. Для этого совсем не обязательно тратить огромные деньги на билеты.

Опытные путешественники поделились своими любимыми железнодорожными маршрутами, которые предлагают невероятные пейзажи по цене обычного обеда, сообщает The Guardian.

Почему маршрут Белград – Бар считают одним из лучших в Европе?

Одной из самых дешевых и одновременно наиболее зрелищных является железнодорожная линия, соединяющая столицу Сербии Белград с черногорским портовым городом Бар. Это путешествие длится около 11 часов, за которые поезд преодолевает почти 476 километров. Стоимость билета составляет всего 23 евро, что делает этот маршрут невероятно выгодным.

Железнодорожная колея проходит сквозь глубокие ущелья, каньоны и горные вершины. Поезд пересекает более 400 мостов, среди которых знаменитый виадук Мала Риека, а также проходит мимо величественных плотин, древние монастыри и уютные каменные домики. В конце маршрута пассажирам открывается прекрасный вид на пляжи Адриатического моря.

Поездка по железной дороге стала едва ли не единственным моментом в моей жизни, когда я искренне хотел, чтобы путешествие длилось как можно медленнее, а не быстрее,

– рассказывает путешественник Питер.

Как доехать из Милана до озера Комо менее чем за 18 евро?

Если вы мечтаете об итальянской романтике, но имеете ограниченный бюджет, обратите внимание на маршрут из Милана до озера Комо. Эта поездка длится менее часа, а билеты стоят от 6 до 18 евро. Инфлюенсерка Фатима, которая делится своими советами по путешествиям в инстаграме, села на этот поезд и описала в видео, что он обеспечивает "прекрасные пейзажи".

Обратите внимание! Чтобы не переплачивать во время путешествий по Европе, опытные туристы советуют избегать банальных ошибок, из-за которых можно потерять сотни евро. В частности, не стоит покупать сувениры или воду возле главных достопримечательностей, а также пользоваться услугами уличных "посредников", которые предлагают билеты без очереди.

Какие еще железнодорожные жемчужины скрывает Европа?

Путешественники советуют обратить внимание на такие уникальные линии: