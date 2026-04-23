166 метров над морем: где стоит замок Санта-Барбара с панорамой, которую невозможно забыть
- Замок Санта-Барбара в Аликанте расположен на вершине горы Бенакантиль на высоте 166 метров над уровнем моря и является одной из крупнейших средневековых крепостей Испании.
- Первые укрепления на Бенакантиле появились в IX веке, а нынешний вид замок приобрел в XVI веке. Там бесплатный вход и панорама на 360 градусов на город, бухту и Средиземное море.
Если вы хотите увидеть Аликанте с высоты птичьего полета, необязательно выглядывать из окна самолета. Можно просто стать на тысячелетнюю каменную стену.
Ведь в этом городе есть гора Бенакантиль, где стоит замок Санта-Барбара – одно из крупнейших средневековых сооружений Испании.
Главный символ Аликанте – замок Санта-Барбара: зачем туда подниматься?
Замок Санта-Барбара стоит на вершине горы Бенакантиль на высоте 166 метров над уровнем моря прямо над пляжем Постигет – поэтому его видно с любой точки Аликанте. Официальный сайт замка castillodesantabarbara.com характеризует комплекс как одну из крупнейших средневековых крепостей Испании.
Гора Бенакантиль сама по себе интересна. С берега ее силуэт напоминает лицо человека, на которое местные давно говорят "голова мавра" (маврами называли мусульманское население севера Африки и Пиренеев). По легенде, это окаменевший правитель крепости, что подымал глаза к небу после смерти своей дочери.
Собственно, современное название города Аликанте связывают с именем той самой дочери Кантары и ее возлюбленного Али – они якобы не могли быть вместе из-за трагических обстоятельств и погибли. Это почитаемый местными фольклор, но ученые все же название города выводят от еще древнегреческих основателей колонии Akra Leuke – Белая Скала.
Вот как выглядит замок Санта-Барбара в Аликанте в Испании: смотрите видео JoTheTraveller
Первые же крепостные укрепления на Бенакантиле появились в IX веке во времена мусульманского господства. А судьбоносной стала дата 4 декабря 1248 года, день Святой Варвары (это и есть Санта Барбара), когда будущий король Кастилии Альфонсо X отбил замок у мавров и назвал его в честь святой того дня.
Нынешний вид замок приобрел в XVI веке. Там есть три уровня: нижний XVI – XVIII веков, средний с залом Филиппа II, Бастионом Королевы и Двором Оружия XIV – XVI веков, и верхний – древнейший, IX – XIII веков. Со стен открывается панорама на 360 градусов на город, бухту и Средиземное море.
Добраться на вершину можно несколькими способами – пешком через парк Эрета и квартал Санта-Крус, микроавтобусом от порта, или на лифте с проспекта Хуана Баутисты Лафоры напротив пляжа Постигет. Вход в замок бесплатный.
Какие еще туристические магниты Испании интересно было бы увидеть в 2026 году?
Река Рио-Тинто на юге Испании поражает ярко-красным цветом – тот возникает из-за естественного окисления металлов в воде. Этот феномен настолько необычный, что НАСА уже более 20 лет исследует реку как земной аналог марсианской среды.
Остров Фазанов на границе Франции и Испании является самым маленьким в мире кондоминиумом – небольшим клочком суши, которым обе страны совместно управляют на ротационной основе каждые 6 месяцев. Уникальный статус острова возник еще в 1659 году и действует до сих пор.
Частые вопросы
Почему замок Санта-Барбара является важным символом Аликанте?
Какая легенда связана с горой Бенакантиль?
Как можно добраться до замка Санта-Барбара?
