166 метров над морем: где стоит замок Санта-Барбара с панорамой, которую невозможно забыть

Если вы хотите увидеть Аликанте с высоты птичьего полета, необязательно выглядывать из окна самолета. Можно просто стать на тысячелетнюю каменную стену.

Ведь в этом городе есть гора Бенакантиль, где стоит замок Санта-Барбара – одно из крупнейших средневековых сооружений Испании.

Главный символ Аликанте – замок Санта-Барбара: зачем туда подниматься?

Замок Санта-Барбара стоит на вершине горы Бенакантиль на высоте 166 метров над уровнем моря прямо над пляжем Постигет – поэтому его видно с любой точки Аликанте. Официальный сайт замка castillodesantabarbara.com характеризует комплекс как одну из крупнейших средневековых крепостей Испании.

Гора Бенакантиль сама по себе интересна. С берега ее силуэт напоминает лицо человека, на которое местные давно говорят "голова мавра" (маврами называли мусульманское население севера Африки и Пиренеев). По легенде, это окаменевший правитель крепости, что подымал глаза к небу после смерти своей дочери.

Собственно, современное название города Аликанте связывают с именем той самой дочери Кантары и ее возлюбленного Али – они якобы не могли быть вместе из-за трагических обстоятельств и погибли. Это почитаемый местными фольклор, но ученые все же название города выводят от еще древнегреческих основателей колонии Akra Leuke – Белая Скала.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Вот как выглядит замок Санта-Барбара в Аликанте в Испании: смотрите видео JoTheTraveller

Первые же крепостные укрепления на Бенакантиле появились в IX веке во времена мусульманского господства. А судьбоносной стала дата 4 декабря 1248 года, день Святой Варвары (это и есть Санта Барбара), когда будущий король Кастилии Альфонсо X отбил замок у мавров и назвал его в честь святой того дня.

Нынешний вид замок приобрел в XVI веке. Там есть три уровня: нижний XVI – XVIII веков, средний с залом Филиппа II, Бастионом Королевы и Двором Оружия XIV – XVI веков, и верхний – древнейший, IX – XIII веков. Со стен открывается панорама на 360 градусов на город, бухту и Средиземное море.

Добраться на вершину можно несколькими способами – пешком через парк Эрета и квартал Санта-Крус, микроавтобусом от порта, или на лифте с проспекта Хуана Баутисты Лафоры напротив пляжа Постигет. Вход в замок бесплатный.

Какие еще туристические магниты Испании интересно было бы увидеть в 2026 году?