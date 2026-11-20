Рождественское путешествие у большинства людей ассоциируется с поездкой в праздничную Вену или сказочный Страсбург. Именно поэтому некоторые туристы не поверят, что лучшую атмосферу зимой можно найти в Хорватии. Оказалось, что эта балканская страна может удивлять не только летом.

По версии European Best Destinations 2026, столица Хорватии Загреб является лучшим городом для рождественского отдыха в Европе. Подробнее о том, чем Загреб удивляет на Рождество, рассказало издание Travel Off Path.

Что интересного посмотреть в Загребе на Рождество?

В Загребе на Рождество ежегодно проходит фестиваль Адвент. В этом сезоне он продлится с 28 ноября 2026 года по 7 января 2027 года и охватит центральные площади, парки, а также Верхний и Нижний город.

Одной из главных локаций фестиваля является парк Зриневац. Летом парк – идеальное место, чтобы укрыться от палящего солнца, а зимой он превращается в настоящую сказочную страну с тысячами огней. Здесь туристы могут прогуляться вдоль вековых деревьев и деревянных шале, послушать живую музыку, а также попробовать жареные хорватские колбаски примерно за 315 гривен и глинтвейн за 200 гривен.

Парк Зриневац в Загребе / Фото Travel Off Path

Неважно, куда именно вы пойдете в Загребе, ведь здесь праздник на каждом шагу. Можно просто гулять по улицам города и случайно наткнуться на небольшую рождественскую ярмарку, спрятанную на площади или во дворике.

Одно из лучших мест для прогулки – Верхний город с его узкими улочками, средневековой башней Лотршчак и газовыми фонарями. Туристы, которые собираются в Загреб 13 декабря, смогут послушать духовную музыку в церкви Святого Марка.



Церковь Святого Марка / Фото pınar dangır

Особенно атмосферным является Fuliranje – фестиваль уличной еды на площади Штроссмайера. Здесь можно недорого попробовать традиционные хорватские блюда и сэкономить на обеде в ресторане. Обычно на фестивале звучит живая музыка, а местные жители наслаждаются атмосферой праздника.



Концерт на фестивале Fuliranje / Fuliranje на площади Штроссмайера

Еще одна праздничная локация расположена на площади короля Томислава, где накануне Рождества устанавливают огромный каток под открытым небом с извилистыми ледяными дорожками через всю площадь. Кстати, 28 ноября в 18:30 прямо на катке состоится спектакль "Щелкунчик".

Каток на площади Штроссмайера / Фото Advent Zagreb

Поездку в Загреб в период Рождества точно не назовешь банальной. Ведь пока другие туристы будут стоять в очередях на ярмарках Вены, в Загребе можно будет насладиться той же праздничной атмосферой, но без толп.