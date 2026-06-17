О них почти никто не знает: тройка лучших украинских замков, скрытых от туристических маршрутов

Когда речь заходит об украинских крепостях, большинство вспоминает Каменец-Подольский или Хотин. Однако настоящая, неиспорченная массовым туризмом история скрывается вдали от популярных маршрутов. Откройте для себя три уникальных замка-призрака, где нет очередей и сувенирных лавок, но есть дух настоящих приключений.

Путешествия по малоизвестным уголкам нашей страны позволяют почувствовать себя настоящими первооткрывателями и прикоснуться к живой истории. О трех удивительных оборонительных сооружениях, которые незаслуженно обходят стороной популярные туристические путеводители, сообщает РБК-Украина. Эти места сохранили свое первоначальное величие и мистическую атмосферу.

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Чем впечатляет замок-корабль в Сидорове?

В Тернопольской области, недалеко от Гусятина, в селе Сидоров возвышается уникальный архитектурный эксперимент. Если большинство крепостей строили квадратной или круглой формы, то это оборонительное сооружение стоит на высоком холме, который с трех сторон омывается рекой. Из-за особенностей рельефа замок получился очень вытянутым – его длина почти в 7 раз превышает ширину.

Замок в Сидорове / фото Сергея Остроуха

Когда путешественник подходит к крепости снизу, у него перехватывает дыхание: задняя остроконечная башня вместе с высокими стенами выглядит в точности как гигантский каменный корабль, который на полных парусах рассекает зеленые подольские холмы. Сюда ведёт не самая лучшая дорога, а само сооружение находится в статусе "живописных руин". Здесь нет охраны или экскурсоводов – можно совершенно свободно бродить по остаткам казематов, подниматься на стены и представлять, как здесь вели оборону против турецкой армии.

Что скрывают ворота на границе миров в Чернокозинцах?

Село Чернокозинцы расположено на самом краю Хмельницкой области. Здесь, на вершине отвесного утеса над рекой Збруч, возвышается одна из древнейших подольских крепостей. Когда-то она была мощным форпостом, который первым принимал на себя удары татарских нашествий.

Замок в Чернокозинцах / фото Moahim

Сегодня от замка остались две массивные круглые башни, остатки дворца и глубокие двухэтажные подземелья, куда местные экстремалы до сих пор спускаются с фонариками. Изюминка этого места – невероятный панорамный вид. Збруч здесь делает крутой изгиб, и, стоя на руинах башни, можно обозревать километры дикой природы соседней Тернопольщины.

Добраться сюда сложно, общественный транспорт ходит редко, поэтому доехать можно только на собственном автомобиле. Зато в качестве бонуса – путешественники гарантированно будут единственными посетителями на всей территории древней цитадели.

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Как выглядит единственная жилая крепость в Микулинцах?

Замок в Микулинцах Тернопольской области снаружи выглядит как классическая средневековая крепость: четырехугольная форма, мощные угловые башни с бойницами и глубокий ров вокруг. Он участвовал в десятках сражений, его сжигали, разрушали и восстанавливали. Но его скрытая уникальность заключается совсем в другом. Это единственный замок в Украине, который до сих пор является жилым. Внутри замкового двора, прямо в оборонительных стенах, расположены жилые помещения. Уже несколько поколений подряд там живет одна семья.

Крепость в Микулинцах / фото Николая Василечко

Поэтому не стоит удивляться, когда, пройдя через старинные ворота, посреди средневековых руин можно увидеть развешенное для сушки белье, грядки с помидорами или домашних кур. Поскольку часть замка является частной территорией, государство не может превратить его в полноценный музей. Туристов сюда пускают неохотно – нужно вежливо попросить разрешения у хозяев, чтобы осмотреть двор. Однако такой удивительный симбиоз средневековья и обычной сельской жизни не встретишь больше нигде в Европе.