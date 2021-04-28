Літаки вийдуть на варшавські рейси польської авіакомпанії Lot Polish Airlines. Там запевнили, що літаки ретельно перевірили і жодних дефектів не виявили.

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Всі літаки такого типу перевірили на правильне заземлення електрики, їх немає в списку тих, до яких Boeing мав зауваження,

– зауважили у компанії.

Що відомо про майбутні рейси

Польоти за маршрутом Варшава – Львів стартують з 29 квітня.

Польоти за маршрутом Варшава – Київ стартують з 2 травня.

Водночас за даними avianews, Boeing 737 Max вже здійснив перший політ в Україну. Це сталося до 26 квітня.

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