Как из-за человеческой ошибки возник один из самых красивых гейзеров планеты

Один из самых красивых гейзеров Земли расположен в американском штате Невада. Его разнообразные цвета и удивительные оттенки придают ему уникальный и даже внепланетный вид.

Гейзер Флай стал удивительным феноменом среди засушливой пустыни Блэк-Рок. Его три скалистых фонтана бьют ключом горячей воды строго вверх и не останавливаются ни на мгновение.

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Как возник гейзер Флай

История возникновения гейзера Флай такая же интересная и удивительная, как и его внешний вид.

Создан он был совершенно случайно и важную роль в этом сыграл человеческий фактор.

Здесь в 1916 году проводили бурильные работы . Что именно рабочие пытались сделать достоверно неизвестно. Одни источники говорят, что здесь пытались вырыть скважину для колодца или же даже создать оросительную систему, другие утверждают, что в пустыне искали нефть.

. Что именно рабочие пытались сделать достоверно неизвестно. Одни источники говорят, что здесь пытались вырыть скважину для колодца или же даже создать оросительную систему, другие утверждают, что в пустыне искали нефть. Во время бурения рабочие сделали слишком глубокое отверстие , из-за чего они не только добрались до геотермального кармана, но и пробили его. Поскольку кипящая вода их нисколько не заинтересовала, то дыру, как и место бурения, они просто законсервировали и забыли о них.

, из-за чего они не только добрались до геотермального кармана, но и пробили его. Поскольку кипящая вода их нисколько не заинтересовала, то дыру, как и место бурения, они просто законсервировали и забыли о них. По трещинам в почве горячая вода постепенно начала прокладывать себе путь наружу и через 50 лет она вырвалась на волю. Растворенные в ней минералы затвердели и довольно быстро сформировали 3 небольшие скалы, которые с каждым годом значительно увеличиваются в своих размерах.

и через 50 лет она вырвалась на волю. Растворенные в ней минералы затвердели и довольно быстро сформировали 3 небольшие скалы, которые с каждым годом значительно увеличиваются в своих размерах. Со временем вокруг них образовался удивительный ландшафт, который озерами и болотами полностью замаскировал деятельность людей.

Причудливые цвета гейзера

Скалистые возвышенности гейзера Флай и террасы вокруг него поражают цветовой гаммой, которую редко где еще можно увидеть. А виноваты в этом растворенные в кипятке минералы, которыми так богата местность вокруг источника, а также цианобактерии – сине-зеленые водоросли, которые облепили твердые отложения. Они способны выдерживать температуру до 93 градусов по Цельсию.

При этом цианобактерии не только раскрашивают каменистые образования, но и выполняют полезную для природы функцию – готовят почву для заселения другой растительности, которая может выживать в таких тяжелых условиях.