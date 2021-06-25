Как из-за человеческой ошибки возник один из самых красивых гейзеров планеты
Источник:thrillist
Один из самых красивых гейзеров Земли расположен в американском штате Невада. Его разнообразные цвета и удивительные оттенки придают ему уникальный и даже внепланетный вид.
Гейзер Флай стал удивительным феноменом среди засушливой пустыни Блэк-Рок. Его три скалистых фонтана бьют ключом горячей воды строго вверх и не останавливаются ни на мгновение.
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Как возник гейзер Флай
- История возникновения гейзера Флай такая же интересная и удивительная, как и его внешний вид.
- Создан он был совершенно случайно и важную роль в этом сыграл человеческий фактор.
- Здесь в 1916 году проводили бурильные работы. Что именно рабочие пытались сделать достоверно неизвестно. Одни источники говорят, что здесь пытались вырыть скважину для колодца или же даже создать оросительную систему, другие утверждают, что в пустыне искали нефть.
- Во время бурения рабочие сделали слишком глубокое отверстие, из-за чего они не только добрались до геотермального кармана, но и пробили его. Поскольку кипящая вода их нисколько не заинтересовала, то дыру, как и место бурения, они просто законсервировали и забыли о них.
- По трещинам в почве горячая вода постепенно начала прокладывать себе путь наружу и через 50 лет она вырвалась на волю. Растворенные в ней минералы затвердели и довольно быстро сформировали 3 небольшие скалы, которые с каждым годом значительно увеличиваются в своих размерах.
- Со временем вокруг них образовался удивительный ландшафт, который озерами и болотами полностью замаскировал деятельность людей.
Причудливые цвета гейзера
Скалистые возвышенности гейзера Флай и террасы вокруг него поражают цветовой гаммой, которую редко где еще можно увидеть. А виноваты в этом растворенные в кипятке минералы, которыми так богата местность вокруг источника, а также цианобактерии – сине-зеленые водоросли, которые облепили твердые отложения. Они способны выдерживать температуру до 93 градусов по Цельсию.
При этом цианобактерии не только раскрашивают каменистые образования, но и выполняют полезную для природы функцию – готовят почву для заселения другой растительности, которая может выживать в таких тяжелых условиях.