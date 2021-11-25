ЕС планирует сократить срок действия COVID-сертификатов: что изменится для туристов

Европейский союз может сократить срок действия внешних сертификатов вакцинации против COVID-19. Кроме того, в планах комиссии – предоставление приоритетности туристам, получившим 2 дозы вакцины. Рассказываем, как это отразится на путешествиях.

Нововведения должны устранить существенные отличия, появившиеся после того, как правительства разных стран ввели противоположные подходы к ревакцинации. По словам комиссии, стандартизация срока действия сертификата должна сохранить возможность передвижения по ЕС.

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Что известно о нововведениях

Известно, что в планах комиссии сокращение срока внешнего сертификата. Брюссель предложит всем странам-участницам свободно принимать вакцинированных туристов. С 10 января страна планирует полностью открыться для туристов, прошедших полный курс вакцинации, одобренных ВОЗ вакцинами.

Кроме того, ожидается, что уже сегодня Еврокомиссия может сократить срок действия сертификатов вакцинации от COVID до 9 месяцев вместо сегодняшних 12. Таким образом, страны ЕС пытаются противостоять четвертой волне пандемии.

Это означает, что туристам для свободного въезда придется делать бустерную прививку через 9 месяцев после второй дозы.

Несмотря на исключение Украины из списка безопасных стран, туристы, которые вакцинировались препаратами, одобренными ЕС, могут пересекать кордом, поскольку это зависит от решений министерства здравоохранения отдельных стран. Стандартизация условий может повлиять на этот аспект.