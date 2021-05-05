Що передбачає карантин у Єгипті
Нові обмеження у Єгипті діятимуть з 6 по 21 травня. Про це заявив прем'єр-міністр Мустафа Мадбулі.
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Магазини, кав'ярні, ресторани, кінотеатри і торгові центри можуть працювати лише до 21:00. Після того часу закладам громадського харчування дозволили доставляти їжу клієнтам додому.
Крім того, під час мусульманського свята Рамазан-байран, 12 – 16 травня, не можна буде відвідувати парки і пляжі.
Після цього двотижневого періоду відбудеться нарада для оцінки ситуації з коронавірусом в Єгипті,
– мовиться у повідомленні.
Ситуація з COVID-19 у Єгипті
- За даними ресурсу Worldometers, коронавірусом у країні заразилися 231 803 людей. Крім того, 13 591 хворий помер, а 173 341 – одужав.
- За добу 4 травня COVID-19 у Єгипті підхопили 1 090 людей. Водночас 60 пацієнтів померли.
- У січні в країні розпочалася масова вакцинація препаратами Sinopharm та Astrazeneca.