Полеты будут на 230-местном самолете Airbus A321neo. Выполнять их будет новое подразделение авиакомпании – Wizz Air Abu Dhabi.

Читайте также: После завершения пандемии Wizz Air повышать стоимость авиабилетов, а наоборот – снизит

Расписание рейсов:

Абу-Даби 10:45 – Киев 15:10, вторник, четверг, воскресенье

Киев 15:55 – Абу-Даби 22:10 вторник, четверг, воскресенье

Минимальная заявленная стоимость авиабилетов начинается от 40 евро в одну сторону. Однако она действует только на семь рейсов до конца года. Билеты на другие рейсы стоят дороже.

Самые низкие тарифы Wizz Air позволяют брать с собой только одно место ручной клади с габаритами до 40х30х20 сантиметров и весом до 10 килограммов.

Wizz Air впервые откроет рейс в аэропорт Борисполь за последние 10 лет. В 2011 году лоукостер перенес базу в аэропорт "Киев" (Жуляны). Однако параметры полосы в Жулянах не позволяют использовать самолеты A321neo с полной загрузкой.

Напомним, что Wizz Air заявил о запуске четырех новых авиарейсов из Львова. Будут летать в Германию, Польшу и Италию уже с июня 2021 года.