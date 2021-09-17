Windrose позволили осуществлять полеты на морские и зимние курорты: куда будет летать
17 сентября 2021 , 19:25Читати новину українською
Источник:lowcost.ua
Украинской авиакомпании Windrose Airlines позволили осуществлять полеты по новым воздушным линиям. Авиаперевозчик получил право на эксплуатацию 20 чартерных направлений на морские и зимние курорты.
Рейсы запланированы на период зимней навигации 2021 – 2022 годов. Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы Украины №1448 от 16 сентября.
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Куда Windrose сможет летать зимой 2021 – 2022
С Днепра, Запорожья, Киева, Львова, Одессы и Харькова будут осуществляться полеты в:
- Хургаду (Египет);
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Анталию (Турция).
Кроме того, из Киева можно будет улететь в города Финляндии:
- Киттила;
- Рованиеми.
Разрешения предоставлено на период с 31.10.2021 до 26.03.2022 года. Windrose должна выполнять чартерные полеты не менее одного рейса в неделю.Обратите внимание! Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиакомпания будет выполнять рейсы по этим направлениям.
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