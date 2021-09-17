Windrose позволили осуществлять полеты на морские и зимние курорты: куда будет летать

Украинской авиакомпании Windrose Airlines позволили осуществлять полеты по новым воздушным линиям. Авиаперевозчик получил право на эксплуатацию 20 чартерных направлений на морские и зимние курорты.

Рейсы запланированы на период зимней навигации 2021 – 2022 годов. Об этом свидетельствует приказ Госавиаслужбы Украины №1448 от 16 сентября.

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Куда Windrose сможет летать зимой 2021 – 2022

С Днепра, Запорожья, Киева, Львова, Одессы и Харькова будут осуществляться полеты в:

Хургаду (Египет);

(Египет); Шарм-эль-Шейх (Египет);

(Египет); Анталию (Турция).

Кроме того, из Киева можно будет улететь в города Финляндии:

Киттила ;

; Рованиеми.

Разрешения предоставлено на период с 31.10.2021 до 26.03.2022 года. Windrose должна выполнять чартерные полеты не менее одного рейса в неделю.

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Получение прав на эксплуатацию воздушных линий не гарантирует, что авиакомпания будет выполнять рейсы по этим направлениям.