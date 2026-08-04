Среди древних руин Италии появились гигантские разноцветные скульптуры: что они означают

Этим летом посетителей одного из самых известных археологических комплексов мира ждет необычный сюрприз. Прямо среди античных улиц, храмов и домов появились десятки ярких современных скульптур, которые превратили исторический памятник в масштабное художественное пространство.

Археологический парк Помпеи в Италии стал местом установки крупнейшей инсталляции британского поп-художника Филипа Кольберта, сообщает Euronews. Выставка "Philip Colbert in Pompeii: Pop Mythology" объединила более 30 монументальных скульптур, установленных прямо среди древних руин. Главными героями экспозиции стали гигантские разноцветные омары – узнаваемый символ творчества художника. Они расположены между римскими виллами, храмами и археологическими памятниками, создавая необычное сочетание античного наследия и современного искусства.

Почему именно омары появились в Помпеях?

Идея выставки возникла не случайно. Вдохновением для художника послужила известная мозаика с изображением омара, найденная в доме Фавна – одной из самых известных вилл древнего города. Специально для этой экспозиции Филипп Кольберт создал 12 новых скульптур. Помимо цветных омаров из нержавеющей стали, посетители могут увидеть монументальные черные фигуры роботов-воинов, которые, по замыслу автора, должны напоминать "мифологические реликвии будущего".

Как выглядит выставка: смотреть видео

Сам художник говорит, что стремился помочь людям посмотреть на Помпеи под другим углом. По его мнению, это не просто археологический памятник, а город, который как будто существует вне времени и соединяет прошлое с современностью.

Почему эта выставка стала особенной для Помпеев?

Экспозиция имеет особое значение и для самого археологического парка. Это первая выставка современной скульптуры, которая проводится здесь за последние 30 лет. Кроме того, впервые работы современного художника разместили непосредственно в домах древнего города.

Организаторы подчеркивают, что выставка не изменяет историческое пространство, а предлагает по-новому его осмыслить. Сочетая археологию, мифологию и поп-культуру, они стремятся показать Помпеи не только как памятник прошлого, но и как живое культурное пространство.

Что еще можно увидеть?

Выставка не ограничивается только Помпеями. Ее часть также была представлена на других исторических локациях региона Кампания, в частности в Лонголе, Боскореале, Оплонтисе, на виллах Сан-Марко и Арианна, а также в Реал Полверифико Борбонико. Кроме того, программа предусматривает встречи со школами и местными сообществами.

Таким образом организаторы хотят сделать современное искусство ближе не только для туристов, но и для жителей региона. Посетить выставку "Philip Colbert in Pompeii: Pop Mythology" в Археологическом парке Помпеи можно до начала 2027 года.