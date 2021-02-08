4 февраля Припяти исполнился 51 год. В честь этого презентовали видео, в котором объединили доаварийную и послеаварийную хронику.

Radioactive Team – команда энтузиастов, которые фотографируют и снимают на видео Зону отчуждения в течение последних 15 лет. На этот раз они поделились видео "Утраченная Припять", в котором можно посмотреть на город до и после аварии на ЧАЭС.

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Уже более 30 лет Припять называют призраком, мертвым городом или отчужденной зоной. Когда-то здесь проживало более 47 тысяч человек, которых эвакуировали после Чернобыльской катастрофы.

Пусть в Припяти никто не живет сейчас, но Город живет в наших сердцах, – говорится в сообщении.

Конечно, речь о его жителях, желающих сделать фотографии, и просто тех, кому небезразлично. Несмотря на все, город постоянно посещают и иностранные туристы, а после премьеры сериала "Чернобыль" от HBO популярность возросла еще больше.

В этом видео мы объединили доаварийную и послеаварийную видеохронику. С помощью машинного интеллекта мы смогли добиться улучшенного качества исторических кадров, и хотим поделиться с вами также и теми материалами, которые снимала наша команда, – отмечает "Chernobyl Zone – Radioactive Team".

Что известно о команде Radioactive Team

Она представляет регулярные ознакомительные поездки в Чернобыльскую Зону Отчуждения, рассчитанных на опытных путешественников, фотографов, журналистов и всех тех, кому в рамках плановой поездки уже тесно. В составе команды опытные гиды с накопленными годами багажом знаний и научным подходом к предоставлению информации.

Смотрите видео "Утраченная Припять" онлайн: