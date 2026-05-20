Где родился Уинстон Черчилль: английский город, который легко спутать с Францией

Компактный и очаровательный городок на краю Котсволдса был местом рождения сэра Уинстона Черчилля. Оно предлагает путешествие в прошлое с красивыми, не уступающими французским пейзажам.

Иногда именно небольшие городки, затерянные среди пасторальных холмов Великобритании, способны удивить больше всего. Как пишет издание Mirror, на восточном краю Котсволдса, в Западном Оксфордшире, расположился исторический рыночный город Вудсток, который мгновенно очаровывает своей элегантной георгианской архитектурой и богатым наследием.

Чем интересен городок Вудсток?

Удобное расположение всего в 30 минутах от Оксфорда делает его легкодоступным, но компактные размеры не должны вводить в заблуждение – это место стоит отдельного путешествия.

Идея посетить Вудсток появилась у путешественницы после пребывания в замечательном отеле и пабе Killingworth Castle в соседней деревне Вуттон. Местные жители, хоть и отмечали, что Вудсток небольшой, с энтузиазмом рассказывали о его независимых магазинчиках, идиллической атмосфере и величественном дворце, что принес городку мировую славу.

Прогулка по центру Вудстока – это настоящее путешествие во времени. Медового цвета коттеджи, окутанные глицинией, белые ставни, мощеные переулки и старинные вывески на зданиях – все это создает неповторимую атмосферу.

На главной площади с георгианскими фасадами и ратушей, что является памятником архитектуры II класса, местные жители наслаждаются спокойствием, а мимо них беззаботно прогуливаются утки. Одну парочку даже заметили, когда они пили воду из миски, заботливо оставленной возле магазина.

Улицы города наполнены жизнью: здесь и бутики, например Loft и No.5 Park Street, и галереи, и уютные пабы. Кофейни Woodstock Coffee Shop, Ciao и Missing Bean привлекают ароматом свежесваренного кофе.

В одной из них, Missing Bean, воскресным утром было шумно: местные встречались с друзьями, семьи смаковали напитками на улице, а велосипедисты останавливались на свою порцию кофеина.

Для гурманов здесь есть Blenheim Sandwich Company, предлагающая сэндвичи на любой вкус, и Alfonso Gelateria с 12 видами мороженого и сорбета. Каждый поворот открывал новую маленькую жемчужину, а живописные уголки могли бы легко конкурировать с видами Франции.

Чем поражает Бленгеймский дворец?

Главным же украшением Вудстока является величественный Бленгеймский дворец, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построенный между 1705 и 1722 годами, он является одним из крупнейших домов Англии, а его имение раскинулось на более 2000 акров. Интересно, что он сохранил статус дворца, хотя уже не является королевской резиденцией.

Дворец был подарен королевой Анной Джону Черчиллю, первому герцогу Мальборо, и оставался родовым поместьем семьи Черчиллей более 300 лет. Именно здесь в 1874 году родился сэр Уинстон Черчилль, который проводил во дворце школьные каникулы и посещал его уже взрослым.

В Бленгейме я принял два очень важных решения: родиться и жениться. Я счастлив и доволен решениями, которые я принял в обоих случаях,

– вспоминают на сайте National Churchill Museum слова о дворце бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля.

Где остановиться в Вудстоке?

Для тех, кто желает продолжить знакомство с регионом, менее чем в 10 минутах езды от Вудстока расположен отель Killingworth Castle. Это идеальная отправная точка для исследования Котсволдса. Путешественница провела ночь в одном из восьми роскошных номеров в живописном внутреннем дворике. Комната поражала открытыми балками, огромной кроватью с балдахином и ванной на ножках.

Вечером, после дня прогулок, ее ждало дегустационное меню с изысканными блюдами: гребешки, морской окунь, ягненок, а в завершение – аж два десерта и петит-фуры. Неудивительно, что Killingworth Castle постоянно рекомендует гид Мишлен, он входит в список 50 лучших гастропабов Великобритании и имеет три розетки от АА. Отелем, который ласково называют "The Killy", руководит супруги Джим и Клэр Александер, создавая атмосферу настоящего загородного дома.

Какие еще уникальные городки и локации привлекают туристов в Великобритании?

Великобритания богата историческими городками, которые, кажется, остановились во времени, хотя впечатления от них могут быть кардинально разными. Например, сказочный город Рай в Восточном Сассексе очаровывает путешественников мощеными улочками и уютной атмосферой.

В то же время другой британский городок, Фринтон-он-Си, запомнился туристке своей атмосферой времен Второй мировой войны и не слишком приветливыми жителями.

Кроме этого, страна предлагает множество других интересных мест для исследования, которые часто остаются без внимания массового туриста. К примеру, приморский городок Уитби, который вдохновил Брэма Стокера на написание "Дракулы", привлекает своим готическим наследием.