Впервые Одесса не вошла в 10 самых популярных морских курортов Украины. Рейтинг обнародовало Государственное агентство развития туризма.

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10 самых популярных морских курортов Украины

Этот перечень был составлен по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев этого года. Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила нужную информацию.

Собираясь на море и пляжи, отдыхающие больше всего искали Железный порт, Кирилловку, Коблево, Черноморск и Лазурное,

– говорится в сообщении.

В рейтинг вошли следующие морские курорты:

Железный порт; Кирилловка; Коблево; Черноморск; Лазурное; Геническ; Скадовск; Счастливцево; Грибовка; Вилково.

Следует отметить, что еще в июле Одесса занимала 6 место рейтинга – сейчас же ее заменил Геническ.

Отметим, ранее 24 канал писал о тысячах людей на пляжах Одессы – бархатный сезон привлекал все больше туристов.

Кроме того, Госагентство туризма назвало пятерку запросов среди природных парков и заповедных зон: Бакота, Аскания-Нова, Тустань, Синевир и Голубые озера. Также не обошли и карпатских туристических объектов – Буковель, Драгобрат, Яремче и Солотвино.