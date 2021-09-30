Впервые Одесса не вошла в 10 самых популярных морских курортов Украины. Рейтинг обнародовало Государственное агентство развития туризма.
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10 самых популярных морских курортов Украины
Этот перечень был составлен по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев этого года. Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила нужную информацию.
Собираясь на море и пляжи, отдыхающие больше всего искали Железный порт, Кирилловку, Коблево, Черноморск и Лазурное,
– говорится в сообщении.
В рейтинг вошли следующие морские курорты:
- Железный порт;
- Кирилловка;
- Коблево;
- Черноморск;
- Лазурное;
- Геническ;
- Скадовск;
- Счастливцево;
- Грибовка;
- Вилково.
Следует отметить, что еще в июле Одесса занимала 6 место рейтинга – сейчас же ее заменил Геническ.
Кроме того, Госагентство туризма назвало пятерку запросов среди природных парков и заповедных зон: Бакота, Аскания-Нова, Тустань, Синевир и Голубые озера. Также не обошли и карпатских туристических объектов – Буковель, Драгобрат, Яремче и Солотвино.