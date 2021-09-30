Впервые Одесса не вошла в 10 самых популярных морских курортов Украины. Рейтинг обнародовало Государственное агентство развития туризма.

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10 самых популярных морских курортов Украины

Этот перечень был составлен по количеству поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев этого года. Компания Google на запрос Государственного агентства развития туризма предоставила нужную информацию.

Собираясь на море и пляжи, отдыхающие больше всего искали Железный порт, Кирилловку, Коблево, Черноморск и Лазурное,
– говорится в сообщении.

В рейтинг вошли следующие морские курорты:

  1. Железный порт;
  2. Кирилловка;
  3. Коблево;
  4. Черноморск;
  5. Лазурное;
  6. Геническ;
  7. Скадовск;
  8. Счастливцево;
  9. Грибовка;
  10. Вилково.

Следует отметить, что еще в июле Одесса занимала 6 место рейтинга – сейчас же ее заменил Геническ.

Кроме того, Госагентство туризма назвало пятерку запросов среди природных парков и заповедных зон: Бакота, Аскания-Нова, Тустань, Синевир и Голубые озера. Также не обошли и карпатских туристических объектов – Буковель, Драгобрат, Яремче и Солотвино.