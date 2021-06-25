Воздушная маршрутка: на рейсе Windrose появилась дополнительная остановка
25 июня 2021 , 22:04Читати новину українською
Источник:avianews.com
На внутренних рейсах Киев – Николаев и обратно авиаперевозчик Windrose осуществляет промежуточную остановку на маршруте. Он приземляется в аэропорту Кривого Рога на 15 минут, чтобы высадить или забрать пассажиров рейса Киев – Кривой Рог.
Из-за этого возникли изменения в график движения. Время перелета между Киевом и Николаевом увеличился на полчаса. Объединили рейсы из-за якобы низкую загруженность на двух маршрутах.
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Дополнительная остановка на внутреннем рейсе
- Авиакомпания Windrose открыла рейс Киев – Николаев 18 мая, а Киев – Кривой Рог с 9 июня.
- Однако с 21 июня воздушные суда авиаперевозчика начали делать остановку в Днепропетровской области.
- В аэропорту Николаева извинились за неудобства. И отметили, что вероятно, изменения на рейсе продлятся до конца июля.
Остановка в Кривом Рогу / Скриншот з Flightradar24
- Однако на сайте Госавиаслужбы Украины документ регулятора, который позволяет делать эту остановку появился только 23 июня.
- В нем говорится, что Windrose может осуществлять полеты между Николаевом и Кривым Рогом.
- Логично, что это позволило бы продавать билеты еще на рейс между Кривым Рогом и Николаевом, но бронирования на сайте пока не открыто.