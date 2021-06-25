Из-за этого возникли изменения в график движения. Время перелета между Киевом и Николаевом увеличился на полчаса. Объединили рейсы из-за якобы низкую загруженность на двух маршрутах.

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Дополнительная остановка на внутреннем рейсе

  • Авиакомпания Windrose открыла рейс Киев – Николаев 18 мая, а Киев – Кривой Рог с 9 июня.
  • Однако с 21 июня воздушные суда авиаперевозчика начали делать остановку в Днепропетровской области.
  • В аэропорту Николаева извинились за неудобства. И отметили, что вероятно, изменения на рейсе продлятся до конца июля.

скриншот з флайрадару
Остановка в Кривом Рогу / Скриншот з Flightradar24

  • Однако на сайте Госавиаслужбы Украины документ регулятора, который позволяет делать эту остановку появился только 23 июня.
  • В нем говорится, что Windrose может осуществлять полеты между Николаевом и Кривым Рогом.
  • Логично, что это позволило бы продавать билеты еще на рейс между Кривым Рогом и Николаевом, но бронирования на сайте пока не открыто.