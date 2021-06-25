Из-за этого возникли изменения в график движения. Время перелета между Киевом и Николаевом увеличился на полчаса. Объединили рейсы из-за якобы низкую загруженность на двух маршрутах.

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Дополнительная остановка на внутреннем рейсе

Авиакомпания Windrose открыла рейс Киев – Николаев 18 мая, а Киев – Кривой Рог с 9 июня.

Однако с 21 июня воздушные суда авиаперевозчика начали делать остановку в Днепропетровской области.

В аэропорту Николаева извинились за неудобства. И отметили, что вероятно, изменения на рейсе продлятся до конца июля.



Остановка в Кривом Рогу / Скриншот з Flightradar24