Об этом заявил глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге, который отметил, что опасность еще сохраняется. Поэтому до сих пор нужно быть осторожными с путешествиями, просматривать или отказываться от планов поездок за границу.

Читайте также: Отдых в Европе летом: будет ли возможность путешествовать

Клюге подчеркнул, что в Европе остаются очаги заражения COVID-19, способные быстро расширяться, если власть не будет принимать меры предосторожности.

Кроме того, отметил, что вакцины от COVID-19, по имеющимся в ВОЗ данным, работают против всех известных штаммов.

Против всех выявленных нами штаммов COVID-19 действуют имеющиеся в распоряжении, одобренные вакцины,

– заявил Клюге.

Ранее в Европейском союзе договорились об открытии границ для полностью вакцинированных от коронавируса туристов. Тогда же заработают и COVID-паспорта.