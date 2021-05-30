Перед началом курортного сезона воду на пляжах Одессы оценили на пригодность к купанию

Министерство здравоохранения проверило воду около 22 пляжей Одесской области. Специалисты установили, что она пригодна для купания.

Уже скоро в Украину придет лето. Поэтому, перед началом курортного сезона в Одессе проверили морскую воду.

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Пробы морской воды, которые были отобраны в определенных контрольных точках на 22 пляжах Одесской области, по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствовали гигиеническим требованиям,

– говорится в сообщении.

Кстати, по данным метеопоста Укргидрометцентра, вода у побережья Одессы по состоянию на 30 мая нагрелась до +18 градусов.

Какая погода в Одессе

30 мая в Одессе солнечно и ясно. Температура воздуха колеблется в пределах +21...+23 градусов.

На 31 мая синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Так, столбики термометров опустятся до +20...+22 градусов. Кроме того, в Одессе будет падать дождь, а небо затянется облаками.

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