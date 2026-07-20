Эти 3 водоема Европы легко спутать с тропическими местами на Бали: где их искать

Изумрудные лагуны, бирюзовая вода, густая зелень и каскады водопадов – именно такие пейзажи многие ассоциируют с Бали. Однако похожие виды можно увидеть и гораздо ближе, не покидая Европу.

В разных уголках Европы есть природные места, которые поражают бирюзовыми озерами, каскадами воды и густой зеленью. 24 Канал собрал подборку из трех европейских водопадов и озер, которые легко спутать с тропическими пейзажами одного из самых популярных островов Индонезии.

Почему водопады Кравица в Боснии и Герцеговине называют одной из самых красивых природных локаций страны?

Водопады Кравица расположены на реке Требижат примерно в 45 минутах езды от Мостара. Это одна из самых известных природных достопримечательностей Боснии и Герцеговины, которая ежегодно привлекает тысячи туристов. Главной особенностью этого места является дуга из примерно 20 водопадов высотой около 25 метров, ниспадающих в большой природный водоем. Благодаря густому лесу, мху, лишайникам и изумрудной воде пейзаж выглядит почти тропическим.

Как выглядят водопады Кравица: смотрите видео

Чтобы добраться до водопадов, нужно пройти по пешеходной тропе длиной около 400 метров. Вдоль маршрута оборудованы смотровые площадки, однако самый впечатляющий вид открывается уже у самого озера, когда перед глазами появляется вся дуга водопадов.

В теплое время года здесь разрешено купаться. Вода остается прохладной в течение всего года, около 20 градусов, ведь водопады питаются источниками реки Требижат. Для тех, кто не хочет плавать, работает прокат каяков и каноэ.

Кравица также интересна не только своими водопадами. В парке растут инжир, тополя и другие деревья, а среди местной фауны можно встретить оленей, диких кабанов, лягушек и многочисленные виды птиц. Поблизости также проходят велосипедные маршруты и расположены исторические достопримечательности.

Почему Плитвицкие озера в Хорватии особенны?

Плитвицкие озера – это крупнейший национальный парк Хорватии и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно сюда едут, чтобы увидеть одну из самых известных природных достопримечательностей Европы. Парк объединяет 16 озер с водой невероятного бирюзового цвета, которые соединены примерно 90 водопадами и каскадами.

Цвет воды постоянно меняется в зависимости от количества минералов, освещения и угла падения солнечных лучей, поэтому каждая прогулка здесь выглядит по-разному. Верхние и нижние озера соединяют деревянные настилы, а также электрический паром, который помогает туристам передвигаться по территории парка.

Как выглядят Плитвицкие озера: смотреть видео

Один из самых популярных маршрутов проходит почти 9 километров и позволяет увидеть большинство главных природных достопримечательностей. Самым известным водопадом парка является Большой Слап высотой 78 метров. Также среди самых эффектных каскадов выделяется Галовацкий бук, высота которого достигает 25 метров.

Из-за горного климата погода здесь может быстро меняться даже летом, поэтому администрация парка рекомендует проводить бронирование билетов заранее и брать с собой удобную туристическую обувь и одежду на случай дождя.

Как водопад Марморе в Италии стал одним из самых высоких в Европе?

В отличие от предыдущих мест, водопад Марморе в итальянском регионе Умбрия имеет необычную историю. Он является искусственным и был создан еще в III веке до нашей эры, когда римляне проложили канал для осушения заболоченной местности. Впоследствии систему неоднократно совершенствовали, и именно так водопад приобрел современный вид.

Как выглядит водопад Марморе: смотреть видео

Сегодня Марморе считается одним из самых высоких водопадов Европы. Общая высота его трех каскадов составляет 165 метров. Еще одна особенность заключается в том, что поток воды здесь регулируется. В определенные часы воду специально выпускают в полном объеме, поэтому перед поездкой туристам рекомендуют проверять актуальный график работы водопада.

На территории национального парка проложено 6 туристических маршрутов различной сложности. Одни ведут к панорамным площадкам с видом на все три каскада, другие проходят в непосредственной близости от воды, где из-за сильных брызг нередко приходится надевать дождевик.

Лучшие виды открываются со специальных смотровых площадок, откуда можно увидеть все величие водопада и окружающую долину. В солнечную погоду в облаке водяной пыли часто появляется радуга, что делает это место еще более живописным. Эти три локации наглядно доказывают, что Европа скрывает немало природных уголков, которые по красоте не уступают известным тропическим направлениям.