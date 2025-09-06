Водопад Тоднау (Todtnau) является одним из самых высоких и живописных водопадов Германии. Общая его высота едва-едва не достигает сотни метров.

Это каскадная система в живописном одноименном городке в регионе Баден-Вюртемберг. 24 Канал со ссылкой на Hochschwarzwald и visitacity расскажет о ней подробнее.

Величественный гигант в Черном лесу: что стоит знать о водопаде Тоднау?

Водопад Тоднау – природный шедевр, являющийся частью знаменитого Черного леса (Schwarzwald). Он расположен на высоте от 600 до 1386 метров над уровнем моря в долине Визенталь у подножия горы Фельдберг – самой высокой в Черном лесу (1493 метра). И это таки идеальное место для любителей природы, которое сочетает горные пейзажи, густые леса и свежий воздух.

Водопад образует река, которая падает каскадами из 5 уровней, самый высокий из которых достигает 60 метров. К слову, это один из самых высоких отдельных ступеней в немецких низкогорьях. При этом путь к водопаду несложный – от парковки в городке ведет тропа на полтора километра, доступная даже для семей с детьми.

Вдоль маршрута есть удобная инфраструктура – деревянные мостики, смотровые площадки, информационные таблички о флоре и фауне. Там есть на что посмотреть всегда – летом водопад окружен зеленью, а зимой замерзает, превращаясь в ледяную скульптуру, привлекательную для фотографов.

Заметим, и сам город Тодтнау известен лыжными трассами, велосипедными маршрутами и термальными источниками. А водопад является частью Wasserfallsteig – туристического пути, соединяющего несколько водопадов региона, длиной всего в 11 километров и с перепадом высот в 500 метров.

Todtnau Waterfall – один из самых высоких водопадов Германии в сердце Черного леса: смотрите видео Onedaytrips697

Посетители могут подняться на смотровую площадку на высоте 120 метров над водопадом (сам Тоднау имеет 97 метров) для панорамного вида. Вход бесплатный, но в сезон, это весна и лето, стоит приезжать рано, чтобы хотя бы попытаться избежать толпы.

Также рядом – национальный парк Шварцвальд, где можно увидеть оленей, лисиц и редких птиц. Для путешественников из Фрайбурга или Базеля путь сюда занимает час. Поэтому если вы ищете спокойствие и силу природы, Todtnau Waterfall – must-visit в Германии.

Какие еще красивые водопады рядом с Тоднау стоит посетить?