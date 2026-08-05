Где в центре Днепра шумит 17-метровый водопад и какое отношение к нему имеют казаки

В центре большого города можно увидеть водопад, который не только впечатляет своими размерами, но и напоминает об одной из самых известных страниц истории Днепра. Это место ежегодно привлекает тысячи туристов, а его появление связано с легендарным порогом, который навсегда исчез под водой.

Пока большинство путешественников отправляется в Днепр, чтобы полюбоваться современной набережной или Монастырским островом, здесь есть еще одно интересное место. Речь идет о декоративном водопаде "Ревучий порог".

Почему водопад называется "Ревучий порог"?

Водопад расположен на склонах Монастырского острова в Днепре, рядом с крупнейшим в Украине памятником Тарасу Шевченко. Его открыли 14 сентября 2013 года ко Дню города и 200-летию со дня рождения Кобзаря. Название он получил в честь легендарного порога Ревучего, который когда-то был самым большим и самым опасным среди днепровских порогов.

Как выглядит водопад: смотреть видео

Казаки называли его Дедом. Он состоял из 12 скал, почти полностью перекрывавших течение реки, поэтому пройти это место было чрезвычайно сложно. Путешественники вынуждены были вытаскивать лодки на берег, разгружать их и переносить по суше. Только запорожские казаки знали так называемый "казацкий ход", который позволял обойти опасный порог. Именно Ревучий считают тем самым порогом, о котором упоминал Тарас Шевченко в своем "Завещании": "Было видно, было слышно, как ревет Ревучий".

Почему этот водопад особенный?

Его высота составляет 17 метров, а ширина около 20 метров. Во время строительства природный гранитный склон не повредили, напротив, его дополнили примерно 70 тоннами камней, которые специально подобрали так, чтобы они соответствовали возрасту местных гранитов. Для работы водопада насосы подают воду из Днепра, а сам объект может работать в нескольких режимах.

Интересно, что сам водопад почти не виден с территории Монастырского острова – оттуда можно лишь услышать шум воды. Лучший вид открывается с набережной и специально обустроенных смотровых площадок.

Какие интересные факты стоит знать о водопаде?

Исторический "Ревучий порог" был самым шумным среди всех 9 днепровских порогов. Его шум был слышен примерно за 10 километров, а в тихую погоду даже за 15 – 20 километров. Именно здесь расположен самый большой водопад на Днепре высотой около 7 метров. Из-за чрезвычайно мощного течения Ревучий был единственным из днепровских порогов, который не замерзал зимой.

Казаки дали названия всем 12 скалам порога, среди которых Рвана, Служба, Гостренька, Богатырская, Довгопола, Мокрые Клади и другие. После строительства Запорожской ГЭС исторический порог оказался под водой, а современный декоративный водопад стал символическим напоминанием о его величии.

Туристам, желающим увидеть "Ревучий порог", нужно добраться до Монастырского острова. От автовокзала сюда курсирует автобус №60 до остановки "Парк Шевченко", а от железнодорожного вокзала можно доехать тем же автобусом или трамваем №1, после чего пройти до острова пешком.

Где находится водопад: смотреть на картах