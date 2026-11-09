В январе +22 °C: 5 мест в Европе, где зимой тепло и солнечно

Зимнее путешествие по Европе не обязательно означает посещение рождественских ярмарок или пасмурную и холодную погоду. На юге есть немало мест, где даже в холодные месяцы можно насладиться солнцем и теплом.

Зимой в этих направлениях можно прогуляться по живописным городкам, осмотреть исторические достопримечательности и даже сэкономить на проживании, пишет Travel Off Path. Рекомендуем обратить внимание на 5 мест, которые стоят того, чтобы провести там зимний отпуск.

Куда можно поехать зимой в отпуск?

Пафос, Кипр

В зимние месяцы температура воздуха и морской воды в Пафосе составляет +17…+19 °C. Зимняя погода здесь сравнима с солнечным днем в Париже в марте.

Город привлекает возможностью отдохнуть у моря, а также историческими достопримечательностями. Среди них – Царские гробницы, высеченные прямо в скале и внесенные в список ЮНЕСКО. Также здесь стоит увидеть археологический комплекс Като-Пафос.

Тавира, Португалия

Зимой днем температура в Тавире держится на уровне +16…+18 °C. Этот городок – один из самых красивых в Алгарве. Дорога от аэропорта Фару сюда занимает примерно 35–40 минут.

Город разделяет река, через которую перекинут так называемый римский мост. В холодное время года здесь рекомендуют посетить природный парк Риа-Формоза. Зимой он особенно интересен для наблюдения за птицами.

Гарачико (Тенерифе), Испания

Зимние дни в Гарачико обычно теплые. Температура воздуха достигает +21…+22 °C, а вода в океане с декабря по март прогревается до +19…+21 °C.

Городок расположен на северном побережье Тенерифе, недалеко от западного побережья Африки. Климат здесь остается достаточно стабильным в течение года.

В центре Гарачико можно увидеть площадь с колониальной застройкой и деревянными балконами, а также церковь Санта-Ана XVI века. Ее восстановили после извержения вулкана в 1706 году.

Мальта

Зимой температура воздуха на Мальте составляет примерно +15…+17 °C, а температура морской воды – +15…+18 °C. Если в летний сезон жара на острове может достигать +38 °C, то в зимние месяцы здесь гораздо спокойнее.

В Соборе Святого Иоанна в Валлетте можно полюбоваться картинами Караваджо, а на улицах Мдины становится уже гораздо меньше людей.

Туристам также рекомендуют посетить соседний остров Гозо. Добраться туда можно на пароме. Путешественников ждут старинные каменные городки, цитадель на холме и живописные бухты с бирюзовой водой.

Агиос-Николаос (Крит), Греция

Зимой днем воздух в этом греческом городке прогревается до +16 °C, а температура моря составляет +18 °C. Агиос-Николаос расположен в восточной части Крита, примерно в часе езды от Ираклиона.

Центральным местом здесь является круглое озеро, в котором, согласно греческим мифам, купалась богиня Афина. Для прогулки у моря подойдет пляж Китроплатия. А еще можно отправиться на лодке к острову Спиналонга.