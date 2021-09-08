Вмещали 600 тысяч человек: впечатляющее видео из исторических одесских катакомб

В Украине популярным остается туризм выходного дня. Незабываемый уикенд можно провести в Одессе. Там есть множество исторических локаций, которые поразят самого любознательного туриста. Если любите квесты – стоит посетить одесские катакомбы.

Старинные ходы являются изюминкой города. В таинственных подземных лабиринтах побывали журналисты 24 канала.

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Промоутер экскурсий Лилия Бутузова рассказала, что эти подземелья очень популярны среди туристов.

Тематика там – история подземелий города с начала строительства Одессы. Там потом была и контрабанда, и бандитская малина там была,

– отметила она.

Старинная Одесса стоит на катакомбах. Их глубина достигает 25 метров. Есть Нерубальские, Дикие катакомбы. Еще есть музей-каменоломня в самом сердце Одессе – катакомбы Кантакузена. Такой себе экспресс-вариант для туристов, которые не имеют лишнего времени.

"Мусорные" находки

Люди спускаются неглубоко – на 8 метров. Туда, где температура не поднимается выше 14 градусов. Экскурсию проводит специалист по непризнанной в Украине науке – гарбич-археологии – Дмитрий Хамула. Направление еще называют "мусорной археологией".

Вот бутылочки – тоже интересные находки. Например "Энни и Ко" – одесское пиво. Это начало ХХ века. Также есть бутылка из-под "Кока-Колы" 1937 года,

– отметил Хамула.

Есть старинные бутылки, осколки уникального фарфора и даже патроны. Все это – на глубине 8 метров в течение 2 веков жители Одессы оставляли в бывшей каменоломне. Там прятались в самые критические периоды истории – во время революции и войн.



Бутылка "Кока-колы" 1937 года / Скриншот из видео

Туристы в восторге

Эксперты утверждают, что 120 лет назад катакомбы Одессы вмещали 600 тысяч человек. Замысловатые лабиринты образовались благодаря каменному промыслу. Когда-то там добывали ракушечник. Из него и построена старая Одесса.

Есть кладка, которой не меньше 200 лет. Примерно такая же кладка на старинных домах в центре Одессы.



Кладка, которой 200 лет / Скриншот из видео

Экскурсия вызывает недоумение у туристов. Они рассказали, что знали о катакомбах в Париже и Риме, а вот об одесских не догадывались.

"В одесских катакомбах я впервые. И я хочу сказать, что они произвели на меня действительно очень хорошее впечатление. Это, безусловно, очень важный туристический объект, такая приманка для Одессы", – подчеркнул турист Илья Хворостянюк.

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Считается, что каменные лабиринты протянулись почти на 3 километра под Одессой. Часть катакомб имеет статус бомбоубежищ и сможет приютить горожан в случае необходимости.